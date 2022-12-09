Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, поставки этих боевых машин могут занять около двух недель.

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Он предположил, что у Украины уже есть подготовленные экипажи к западным танкам. В частности, последние несколько месяцев украинские военные готовились на разных полигонах в Европе. Вероятно, происходила подготовка и на этих боевых машинах тоже.

Западные танки нужны для наступательных действий

Полковник запаса объяснил, что и M1 Abrams, и Leopard-2 – это тяжелые 60-тонные машины.

Скорее всего, мы увидим у нас около 200 тяжелых танков. Они себя покажут на поле боя как ударные машины, выполняющие задачи по выходу на определенные рубежи,

– сказал Свитан.

Он отметил, что такая военная техника может выполнять задачи гораздо эффективнее, чем старые советские Т-72, находящиеся на вооружении в ВСУ.

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Военный эксперт предположил, что эти танки, вероятно, будут разбросаны на разные участки фронта, но для выполнения компактных боевых задач.

Думаю, в составе батальонов будет по 30 машин. Из Leopard-2 можно сделать три танковых батальона. А если подойдут и M1 Abrams, то еще три батальона,

– отметил Свитан.

Он рассказал, что такая военная помощь усилит по меньшей мере несколько бригад, которые будут задействованы для выполнения контрнаступательных задач.

Полковник запаса отметил, что в случае формирования трех батальонов из западных танков это усилит участок одного из четырех фронтов.

Справка. M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США. Рассчитан на ведение боевых действий в разных условиях. Важной особенностью является применение мощных газотурбинных двигателей, работающих на топливе для реактивных двигателей JP8.

А если ВСУ получат 6 батальонов новых танков, считает Свитан, тогда можно будет говорить об очень быстром продвижении некоторых позиций и взятии в оперативное окружение определенных частей российской армии.

Западные танки могут помочь выполнить задачу взятия в оперативное окружение и рассечение сухопутного коридора в Крым, то есть выход на Азовское море,

– сказал Свитан.

Он также отметил, что мерзлая почва зимой выдержит тяжелые западные танки и это будет очень мощная система, которая поможет для контрнаступательной операции ВСУ.

Роман Свитан о передаче Украине танков от союзников: смотрите видео

Почему не передавали танки раньше?

Военный эксперт рассказал, что Германия ранее привязывала передачу своих танков с предоставлением Вооруженным Силам Украины американских M1 Abrams. И буквально за одну неделю произошло два важных события:

сначала американцы передают полякам более 100 танков M1 Abrams.

затем следует подтверждение передачи танков Leopard-2 нашим войскам от Германии.

По мнению Свитана, M1 Abrams появятся в Украине при польском посредничестве. Сначала танки могут получить поляки и дальше передать нам.

Передача западных танков Украине: мнения военных экспертов