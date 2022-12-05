Военная техника принадлежит американской пехотной дивизии, более известной как "Big Red One". Это уже 20 визит американских военных в Польшу.

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Какую технику привезли в Польшу

Среди военного оснащение есть танки M1 Abrams. После выгрузки новую технику перевезут на склад порта Гдыня. В течение следующих двух недель ее доставят поездами и грузовиками в военные базы, расположенные в разных местах Польши.

Кроме того, в январе в Гдыню из США прибудет еще один корабль с двумя тысячами единиц техники 1-й пехотной дивизии.

Зачем американцы свозят технику в Польшу

Прибывшие в Польшу американские военные будут дислоцироваться в стране и Европе в течение следующих девяти месяцев. После этого военные вместе с техникой вернутся на родину, а на их место прибудут новые подразделения.

Часть отправится к востоку страны, где американские солдаты будут тренироваться вместе с польской армией.

Обратите внимание! После аннексии Крыма Россией в 2014 году США выступили с инициативой увеличить свое присутствие в Европе. Элементом этой деятельности является присутствие американских войск в тех регионах, где они ранее не были размещены. Американские бронетанковые бригады находятся в Польше и других странах региона на ротационной основе с января 2017 года в рамках операции Atlantic Resolve. Солдаты сменяются каждые девять месяцев.

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