Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він оцінив перспективу надання Україні танків Leopard і вважає, що зрештою ця техніка буде у складі ЗСУ.

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Мусієнко відзначив, що дискусія про передачу Україні танків Leopard триває кілька місяців і дуже добре, що це питання активізувалося.

Іспанія готова надати Україні танки

Він розповів, що танки Leopard є на озброєнні Німеччини та Іспанії. З Іспанією Україна розвинула активну співпрацю – там навчаються українські військові, Україні постачаються іспанські зенітно-ракетні комплекси Hawk.

Іспанія готова була поставити нам Leopard, якби була відповідна санкція Німеччини,

– сказав Мусієнко.

Мусієнко вважає, що питання передачі Україні танків Leopard – принципово важливе і його потрібно ухвалити якомога раніше.

Важливо! Leopard — бойовий танк, виготовлений у Німеччині. Має відмінну динаміку і маневреність, відрізняється точним і швидкострільним знаряддям. Німеччина як країна-виробник має надати дозвіл на передачу танків іншим країнам.

Військовий експерт пояснив, що німецькі танки потрібні Україні для деокупації Півдня.

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ЗСУ звільнятимуть Південь на танках Leopard

Олександр Мусієнко пояснив, що нині російські війська, попри мобілізацію, виглядають ослабленими, особливо на південному напрямку.

Як вважає військовий експерт, для ЗСУ на Півдні відкриваються перспективи наносити ворогові серйозне ураження і змушувати відступати до окупованого Криму чи тікати до Росії. А для цього потрібні танки Leopard.

Нам потрібна вогнева підтримка. Танки – це важливий елемент для забезпечення контрнаступальних дій,

– пояснив Мусієнко.

Він переконаний, що щойно буде згода Німеччини, Україна одразу готова взяти на озброєння танки.

Мусієнко навіть припустив, що Україна вже має підготовлених військових, які пройшли навчання для використання танків Leopard у бою.

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