Німеччина оголосила про новий пакет озброєння для України, до якого увійшли бронетранспортери Dingo та самохідні артилерійські установки RCH-155.

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Що Німеччина надасть Україні

Зазначають, що частина військової техніки буде поставлятися зі складів Бундесверу, а решта – від виробників.

Німеччина надасть Україні:

18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;

20 бронетранспортерів Dingo;

2 танкові тягачі M1070 Oshkosh;

80 пікапів;

90 засобів протидії безпілотним апаратам;

7 вантажівок зі змінною системою завантаження.

У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи та терміни доставки озброєння.

Що відомо про військову допомогу Німеччини

Dingo – це броньована та опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки.

Артилерійські 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" мають довжину ствола 52 калібри. RCH 155 створена на шасі колісного бронетранспортера "GTK Boxer" із колісною формулою 8x8. Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці "PzH ​​2000".

Допомога Німеччини

Нагадаємо, що на початку грудня уряд Німеччини ухвалив черговий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, він включає зенітні самохідні установки Gepard.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць самохідних артилерійських установок RCH-155. Але поставка можлива не раніше 2025 року.

Нещодавно стало відомо, що наша держава може отримати від Німеччини бойові танки Leopard. Правда, це стане можливим за умови, що вона прислухається до закликів з боку США. Останні, розповідають джерела, наближені до обох країн, чітко дали зрозуміти, що у Німеччини "зелене світло" на передачу бойових танків.

Цікаво. Польща та Німеччина досягли згоди щодо розміщення систем Patriot. Загалом Берлін передасть Польщі три Patriot. Їх інтегрують в загальну систему НАТО.