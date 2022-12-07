Німеччина оголосила про новий пакет озброєння для України, до якого увійшли бронетранспортери Dingo та самохідні артилерійські установки RCH-155.

Читайте також Російський слід та група божевільних, – Шейтельман про підготовку перевороту в Німеччині

Що Німеччина надасть Україні

Зазначають, що частина військової техніки буде поставлятися зі складів Бундесверу, а решта – від виробників.

Німеччина надасть Україні:

  • 18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;
  • 20 бронетранспортерів Dingo;
  • 2 танкові тягачі M1070 Oshkosh;
  • 80 пікапів;
  • 90 засобів протидії безпілотним апаратам;
  • 7 вантажівок зі змінною системою завантаження.

У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи та терміни доставки озброєння.

Що відомо про військову допомогу Німеччини

  • Dingo – це броньована та опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки.
  • Артилерійські 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" мають довжину ствола 52 калібри. RCH 155 створена на шасі колісного бронетранспортера "GTK Boxer" із колісною формулою 8x8. Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці "PzH ​​2000".

Допомога Німеччини

  • Нагадаємо, що на початку грудня уряд Німеччини ухвалив черговий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, він включає зенітні самохідні установки Gepard.
  • Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць самохідних артилерійських установок RCH-155. Але поставка можлива не раніше 2025 року.
  • Нещодавно стало відомо, що наша держава може отримати від Німеччини бойові танки Leopard. Правда, це стане можливим за умови, що вона прислухається до закликів з боку США. Останні, розповідають джерела, наближені до обох країн, чітко дали зрозуміти, що у Німеччини "зелене світло" на передачу бойових танків.