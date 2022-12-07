Німеччина оголосила про новий пакет озброєння для України, до якого увійшли бронетранспортери Dingo та самохідні артилерійські установки RCH-155.
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Що Німеччина надасть Україні
Зазначають, що частина військової техніки буде поставлятися зі складів Бундесверу, а решта – від виробників.
Німеччина надасть Україні:
- 18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;
- 20 бронетранспортерів Dingo;
- 2 танкові тягачі M1070 Oshkosh;
- 80 пікапів;
- 90 засобів протидії безпілотним апаратам;
- 7 вантажівок зі змінною системою завантаження.
У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи та терміни доставки озброєння.
Що відомо про військову допомогу Німеччини
- Dingo – це броньована та опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки.
- Артилерійські 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" мають довжину ствола 52 калібри. RCH 155 створена на шасі колісного бронетранспортера "GTK Boxer" із колісною формулою 8x8. Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці "PzH 2000".
Допомога Німеччини
- Нагадаємо, що на початку грудня уряд Німеччини ухвалив черговий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, він включає зенітні самохідні установки Gepard.
- Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць самохідних артилерійських установок RCH-155. Але поставка можлива не раніше 2025 року.
- Нещодавно стало відомо, що наша держава може отримати від Німеччини бойові танки Leopard. Правда, це стане можливим за умови, що вона прислухається до закликів з боку США. Останні, розповідають джерела, наближені до обох країн, чітко дали зрозуміти, що у Німеччини "зелене світло" на передачу бойових танків.