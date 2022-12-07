Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Німецькі правоохоронці 7 грудня затримали понад 20 чоловіків та жінок, які планували повалення влади у Німеччині.

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Усі вони належать до терористичної групи так званих "рейхсбюргерів", які відкидають чинний у Німеччині державний устрій. Загалом же під слідством за членство або підтримку цієї організації перебувають 52 підозрювані.

Це група божевільних. Таких бродить по світу дуже багато. Не дивно, що хтось зміг зібрати 50 людей у таку команду,

– зауважив Шейтельман.

Робота російських шпигунів у Німеччині

Водночас політтехнолог припустив, що у всьому цьому не обійшлося без руки Кремля.

Я бачу у цьому російський слід. У росіян є багато шпигунів у Німеччині. Вони вважають її своєю "домашньою" країною та ціллю №1 у Європі,

– розповів Шейтельман.

За його словами, російські агенти у Німеччині отримують великі бюджети з Москви і їм потрібно звітувати про те, що вони щось роблять.

"От російські шпигуни й шукають такі групи міських божевільних, яким платять гроші. Адже вони отримали кошти на роздування цієї історії", – зазначив політтехнолог.

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Наскільки серйозний рівень організаторів перевороту в Німеччині

Серед головних підозрюваних у справі – член колишньої аристократичної родини, колишній депутат Бундестагу від правої "Альтернативи для Німеччини", а також кілька колишніх офіцерів спецназу Бундесверу. Однак, на думку Шейтельмана, це не свідчить про те, що державний переворот готувався на високому рівні.

У Німеччині налічується до 20 мільйонів людей, які у свій час служили у Бундесвері. А депутатами Бундестагу були близько 10 тисяч людей. Тобто серед них можна знайти кількох таких несповна розуму,

– сказав політтехнолог.

Він додав, що загалом у парламенти різних країн найчастіше обираються люди, які мають нестійку психіку. Тому з часом такі особи можуть потрапляти під певний негативний вплив.

"Однак сказати, що колишній депутат Бундестагу – дуже впливова людина, не можна. Зрозуміло, що російські агенти не двірників збирали. На двірників їм не дали б грошей з Кремля", – зауважив політтехнолог.

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