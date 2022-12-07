Обшуки проходять у багатьох квартирах, офісах та складських приміщеннях. Правоохоронці вже затримали людей, яких підозрюють у скоєнні злочину.

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Що відбувається у Німеччині

Обшуки відбуваються у 130 квартирах, офісах та складських приміщеннях, включаючи казарми Командування сил спеціального призначення у Кальві в Баден-Вюртемберзі.

Правоохоронці вже затримали 25 чоловіків та жінок, які, ймовірно, хотіли штурмувати парламент і скинути владу. Загалом 52 підозрювані перебувають під слідством за членство або підтримку терористичної організації.

Відомо, що права терористична група набиралася переважно з представників організації так званих "рейхсбюргерів". "Рейхсбюргери" відкидають існуючий у Німеччині державний устрій і хочуть замінити його на недемократичну систему.

Підозрювані з листопада 2021 року планували збройний напад на Бундестаг та захоплення політиків. Нападники розраховували на початок заворушень у результаті їхніх дій та на "переворот" в Німеччині.

Зазначається, що це одна з найбільших поліцейських операцій проти екстремістів, які проводилися в Німеччині.



Спецоперація правоохоронців / фото Der Spiegel

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