Обыски проходят во многих квартирах, офисах и складских помещениях. Правоохранители уже задержали людей, подозреваемых в совершении преступления.
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Что происходит в Германии
Обыски проходят в 130 квартирах, офисах и складских помещениях, включая казармы Командования сил специального назначения в Кальве в Баден-Вюртемберге.
Правоохранители уже задержали 25 мужчин и женщин, которые, вероятно, хотели штурмовать парламент и свергнуть власть. В общей сложности 52 подозреваемых находятся под следствием за членство или поддержку террористической организации.
Известно, что правая террористическая группа набиралась преимущественно из представителей организации так называемых "рейхсбюргеров". "Рейхсбюргеры" отвергают существующее в Германии государственное устройство и хотят заменить его недемократической системой.
Подозреваемые с ноября 2021 планировали вооруженное нападение на Бундестаг и захват политиков. Нападавшие рассчитывали на начало беспорядков в результате их действий и на "переворот" в Германии.
Отмечается, что это одна из крупнейших полицейских операций против экстремистов, которая проводилась в Германии.
Спецоперация правоохранителей / фото Der Spiegel
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