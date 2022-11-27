На фоне доработки законопроекта канцлер Германии Олаф Шольц призвал правительство поддержать инициативу об упрощении получения гражданства. В частности, из-за вклада мигрантов в экономику страны.

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Чем аргументируют упрощение законодательства

Согласно действующему немецкому законодательству, по одному из критериев, иностранцы должны постоянно проживать на территории страны не менее 8 лет. Теперь правительство Шольца предлагает сократить этот период до 5 лет.

Олаф Шольц отмечает, что иммигранты уже стали частью Германии и приобщились к развитию экономики. То есть они также приложились к тому, чтобы Германия была на том уровне, на котором она сейчас. Поэтому канцлер убежден, что упрощение получения гражданства будет справедливым решением в отношении их.

Речь идет об уважении и, конечно, о нашем процветании. Потому что все эти женщины и мужчины (иммигранты – 24 канал) вносят свой вклад в крепкую экономику. Хорошо, если они также изберут немецкое гражданство,

– отметил Шольц.

Окончательный проект законопроекта еще не представлен, однако основным элементом изменений является уменьшение количества лет необходимого постоянного проживания для представления документов на гражданство. В правительстве Шольца уверены, что это приведет к росту количества желающих получить паспорт Германии.

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