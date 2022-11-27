На тлі доопрацювання законопроєкту, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав уряд підтримати ініціативу щодо спрощення отримання громадянства. Зокрема через внесок мігрантів в економіку країни.

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Чим аргументують спрощення законодавства

Відповідно до чинного німецького законодавства, за одним із критеріїв, іноземці повинні постійно проживати на території країни щонайменше 8 років. Тепер уряд Шольца пропонує скоротити цей період до 5 років.

Олаф Шольц відзначає, що імігранти вже стали частиною Німеччини та долучилися до розбудови економіки. Тобто вони також доклалися до того, аби Німеччина була на тому рівні, на якому вона є зараз. Тому канцлер переконаний, що спрощення отримання громадянства буде справедливим рішенням щодо них.

Йдеться про повагу і, звичайно, про наше процвітання. Тому що всі ці жінки та чоловіки (іммігранти – 24 канал) роблять свій внесок у міцну економіку. Добре, якщо вони також виберуть німецьке громадянство,

– зазначив Шольц.

Остаточний проєкт законопроєкту ще не представлений, однак основним елементом змін є саме зменшення кількості років необхідного постійного проживання для подання документів на громадянство. В уряді Шольца переконані, що це призведе до зростання кількості охочих отримати паспорт Німеччини.

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