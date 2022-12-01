Немецкий канцлер во время выступления на Берлинской конференции по вопросам безопасности подчеркнул, что в настоящее время о партнерстве с Россией речь не может идти, поскольку она "нарушила мирный порядок, над которым мы работали на протяжении многих десятилетий".

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Шольц высказался о мире в Европе

По его словам, поступки России – это возвращение к империалистическому подходу, "когда просто более сильная страна считает, что может просто забрать территорию соседа, считая, что ее соседи – это просто внутренняя территория".

Он подчеркнул, что Европа "должна вернуться к тем договоренностям, которые были в течение последних десятилетий и составляли основу для мира и порядка безопасности".

И для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, идущие совсем другим путем… В конце концов, со стороны стран-членов Европейского Союза, со стороны НАТО агрессии нет, и все вопросы общей безопасности могут быть решены и обсуждены. . Готовность к этому есть,

– отметил Шольц.

В то же время он отметил, что "Европа может вернуться в работавший мирный порядок и сделать его снова безопасным, если у России есть желание вернуться в этот мирный порядок".

Что говорят другие лидеры государств НАТО

Журналисты The Times сообщают, что лидеры государств НАТО склонны обсуждать будущие отношения с Россией в очень размытых формулировках, ограничиваясь настояниями на том, что только Украина может определить условия, на которых она готова закончить войну с Кремлем.

Мнение Шольца расходятся с позицией более критически настроенных членов Альянса, таких как Польша и страны Балтии – они крайне неохотно идут на уступки Кремлю и не доверяют его готовности поддерживать какую-либо послевоенную мирную договоренность.

Канцлер Германии является одним из немногих лидеров Европы, после полномасштабного вторжения России продолжавших поддерживать общение с Путиным, надеясь отказать его от агрессии в Украине.

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