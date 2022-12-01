В скором времени в Украину должна поступить военная помощь из Германии. В частности, она включает в себя зенитные самоходные установки Gepard и 100 тысяч медицинских аптечек.

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"Военная поддержка Украины в планировании/выполнении включает 7 зенитных самоходных установок GEPARD и 100 000 аптечек", – говорится в сообщении.

Что получит Украина

Германия в ближайшее время передаст Украине новый пакет военной помощи. В него вошло следующее:

  • 7 зенитных установок Gepard;
  • 100 000 аптечек;
  • 3 бронированные мостоукладочные машины BIBER;
  • 8 надводных беспилотников;
  • 12 пограничных машин;
  • 4 тысячи спальных мешков;
  • 30 автомобилей скорой помощи.
  • Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.

Пресс-служба правительства сообщила, что часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая – от промышленности, финансируемых в результате средств инициативы правительства по модернизации. Также там подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Предыдущая помощь Германии

Напомним, что 9 ноября Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В пакет военной помощи вошли:

  • 30 транспортных автомобилей повышенной проходимости "Динго";
  • ракеты для ЗРК Iris-Т;
  • 18 датчиков и "глушилок" для защиты от беспилотников;
  • 18 разведывательных беспилотников;
  • 5 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
  • 3 погрузчика.

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