Незабаром до України має надійти військова допомога з Німеччини. Зокрема, вона включає зенітні самохідні установки Gepard та 100 тисяч медичних аптечок.

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"Військова підтримка України у плануванні/виконанні включає 7 зенітних самохідних установок GEPARD та 100 000 аптечок", – йдеться у повідомленні.

Що отримає Україна

Німеччина найближчим часом передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:

7 зенітних установок Gepard;

100 000 аптечок;

3 броньовані мостоукладальні машини BIBER;

8 надводних безпілотників;

12 прикордонних машин;

4 тисячі спальних мішків;

30 автомобілів швидкої допомоги.

Також Україні передадуть запчастини, які потрібні для ремонту гелікоптерів Мі-24.

Пресслужба уряду повідомила, що частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша – від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. Також там наголосили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Довідково. Gepard – зенітна самохідна установка, яка призначена для прикриття сухопутних військ та знищення повітряних цілей. Вона здатна вести вогонь зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину.

Попередня допомога Німеччини

Нагадаємо, що 9 листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До пакету військової допомоги увійшли:

30 транспортних автомобілів підвищеної прохідності "Дінго";

ракети для ЗРК Iris-Т;

18 датчиків та "глушилок" для захисту від безпілотників;

18 розвідувальних безпілотників;

5 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

3 навантажувачі.

Зверніть увагу! Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписала з естонським розробником Milrem Robotics контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних машин THeMIS. Військову допомогу для наших військових профінансує міністерство оборони Німеччини.

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