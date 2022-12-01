Незабаром до України має надійти військова допомога з Німеччини. Зокрема, вона включає зенітні самохідні установки Gepard та 100 тисяч медичних аптечок.
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"Військова підтримка України у плануванні/виконанні включає 7 зенітних самохідних установок GEPARD та 100 000 аптечок", – йдеться у повідомленні.
Що отримає Україна
Німеччина найближчим часом передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:
- 7 зенітних установок Gepard;
- 100 000 аптечок;
- 3 броньовані мостоукладальні машини BIBER;
- 8 надводних безпілотників;
- 12 прикордонних машин;
- 4 тисячі спальних мішків;
- 30 автомобілів швидкої допомоги.
- Також Україні передадуть запчастини, які потрібні для ремонту гелікоптерів Мі-24.
Пресслужба уряду повідомила, що частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша – від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. Також там наголосили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.
Попередня допомога Німеччини
Нагадаємо, що 9 листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До пакету військової допомоги увійшли:
- 30 транспортних автомобілів підвищеної прохідності "Дінго";
- ракети для ЗРК Iris-Т;
- 18 датчиків та "глушилок" для захисту від безпілотників;
- 18 розвідувальних безпілотників;
- 5 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
- 3 навантажувачі.
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