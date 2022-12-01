Німецький канцлер під час виступу на Берлінській конференції з питань безпеки підкреслив, що наразі про партнерство з Росією не може йтися, оскільки вона"порушила мирний порядок, над яким ми працювали протягом багатьох десятиліть".

Зверніть увагу Установки Gepard та 100 тисяч аптечок: Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

Шольц висловився про мир в Європі

За його словами, вчинки Росії – це повернення до імперіалістичного підходу, "коли просто сильніша країна вважає, що може просто забрати територію сусіда, вважаючи, що її сусіди – це просто внутрішня територія".

Він наголосив, що Європа "повинна повернутися до тих домовленостей, які були протягом останніх десятиліть і становили основу для миру і безпекового порядку".

І для Росії це також означає, що вона визнає, що існують відкриті суспільства, демократії, які йдуть зовсім іншим шляхом… Зрештою, з боку країн-членів Європейського Союзу, з боку НАТО агресії немає, і всі питання спільної безпеки можуть бути вирішені і обговорені. Готовність до цього є,

– зазначив Шольц.

Водночас він зазначив, що "Європа може повернутися до мирного порядку, який працював, і зробити його знову безпечним, якщо в Росії є бажання повернутися до цього мирного порядку".

Що говорять інші лідери держав НАТО

Журналісти The Times повідомляють, що лідери держав НАТО були схильні обговорювати майбутні відносини з Росією у дуже розмитих формулюваннях, обмежуючись наполяганнями на тому, що лише Україна може визначити умови, на яких вона готова закінчити війну з Кремлем.

Думка Шольца розходяться з позицією більш критично налаштованих членів Альянсу, як-то Польщі й країн Балтії – вони вкрай неохоче йдуть на поступки Кремлю і не довіряють його готовності підтримувати будь-яку післявоєнну мирну домовленість.

Канцлер Німеччини є одним із небагатьох лідерів Європи, які після повномасштабного вторгнення Росії продовжували підтримувати спілкування з Путіним, сподіваючись відмовити його від агресії в Україні.

Зауважте – Шольц різко звернувся до Путіна: дивіться відео