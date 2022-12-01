Німецький канцлер під час виступу на Берлінській конференції з питань безпеки підкреслив, що наразі про партнерство з Росією не може йтися, оскільки вона"порушила мирний порядок, над яким ми працювали протягом багатьох десятиліть".
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Шольц висловився про мир в Європі
За його словами, вчинки Росії – це повернення до імперіалістичного підходу, "коли просто сильніша країна вважає, що може просто забрати територію сусіда, вважаючи, що її сусіди – це просто внутрішня територія".
Він наголосив, що Європа "повинна повернутися до тих домовленостей, які були протягом останніх десятиліть і становили основу для миру і безпекового порядку".
І для Росії це також означає, що вона визнає, що існують відкриті суспільства, демократії, які йдуть зовсім іншим шляхом… Зрештою, з боку країн-членів Європейського Союзу, з боку НАТО агресії немає, і всі питання спільної безпеки можуть бути вирішені і обговорені. Готовність до цього є,
– зазначив Шольц.
Водночас він зазначив, що "Європа може повернутися до мирного порядку, який працював, і зробити його знову безпечним, якщо в Росії є бажання повернутися до цього мирного порядку".
Що говорять інші лідери держав НАТО
Журналісти The Times повідомляють, що лідери держав НАТО були схильні обговорювати майбутні відносини з Росією у дуже розмитих формулюваннях, обмежуючись наполяганнями на тому, що лише Україна може визначити умови, на яких вона готова закінчити війну з Кремлем.
Думка Шольца розходяться з позицією більш критично налаштованих членів Альянсу, як-то Польщі й країн Балтії – вони вкрай неохоче йдуть на поступки Кремлю і не довіряють його готовності підтримувати будь-яку післявоєнну мирну домовленість.
Канцлер Німеччини є одним із небагатьох лідерів Європи, які після повномасштабного вторгнення Росії продовжували підтримувати спілкування з Путіним, сподіваючись відмовити його від агресії в Україні.
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