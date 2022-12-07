Загалом німецька поліція затримала 24 людей. Окрім того, по одній людині затримали в Італії та Австрії.
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Серед затриманих – громадянка Росії.
Підозрюваних "керівників" путчу також вдалося затримати. Прокуратура їдентифікувала їх як:
- 71-річного представника німецького дворянського роду;
- 69-річного колишнього десантника.
Саме літній дворянин мав стати "новим лідером Німеччини". У цій історії не обійшлося й без Росії. Вже встановили, що так званий майбутній "новий лідер" контактував з російськими офіційними особами. Тим часом росіянка Віталіна йому допомагала.
Окрім того, підозрюваними у справі є:
- чинний військовослужбовець Командування сил спеціального призначення Бундесверу;
- декілька резервістів Бундесверу.
Екстремісти планували путч у Німеччині
Екстремісти планували захопити Бундестаг та викрасти місцевих політиків. Правоохоронці 7 грудня провели спецоперацію й затримали підозрюваних.
Обшуки провели у:
- квартирах;
- офісах;
- складських приміщеннях.
Загалом обшукали 130 приміщень. Путч екстремісти планували ще з листопада 2021 року.