Немецкая полиция уже задержала 24 человека. Кроме того, по одному человеку задержали в Италии и Австрии.

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Среди задержанных – гражданка России.

Подозреваемых "руководителей" путча также удалось задержать. Прокуратура идентифицировала их как:

71-летнего представителя германского дворянского рода;

69-летнего бывшего десантника.

Именно пожилой дворянин должен был стать "новым лидером Германии". В этой истории не обошлось и без России. Уже было установлено, что так называемый будущий "новый лидер" контактировал с российскими официальными лицами. Тем временем россиянка Виталина ему помогала.

Обыски провели в:

квартирах;

офисах;

складских помещениях.

В общей сложности обыскали 130 помещений. Путч экстремисты планировали с ноября 2021 года. Немецкие СМИ подчеркнули, что события 7 ноября – одна из крупнейших полицейских операций против экстремистов в Германии.