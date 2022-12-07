Германия объявила о новом пакете вооружения для Украины, в который вошли бронетранспортеры Dingo и самоходные артиллерийские установки RCH-155.

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Что Германия предоставит Украине

Отмечают, что часть военной техники будет поставляться со складов Бундесвера, а остальные – от производителей.

Германия предоставит Украине:

18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;

20 бронетранспортеров Dingo;

2 танковых тягача M1070 Oshkosh;

80 пикапов;

90 средств противодействия беспилотным аппаратам;

7 грузовиков с изменяющейся системой загрузки.

В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Что известно о военной помощи Германии

Dingo – это бронированная и опционально вооруженная машина, используемая для патрулирования и разведки.

Артиллерийские 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" имеют длину ствола 52 калибра. RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера "GTK Boxer" с колесной формулой 8x8. Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью немецкой самоходной гаубицы "PzH 2000".

Помощь Германии

Напомним, что в начале декабря правительство Германии приняло очередной пакет военной помощи Украине. В частности, он включает в себя зенитные самоходные установки Gepard.

Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило продажу Украине 18 единиц самоходных артиллерийских установок RCH-155. Но поставка возможна не раньше 2025 года.

Недавно стало известно, что наше государство может получить от Германии боевые танки Leopard . Правда, это станет возможным при условии, что она прислушается к призывам США. Последние, рассказывают источники, приближенные к обеим странам, четко дали понять, что у Германии "зеленый свет" на передачу боевых танков.

Любопытно. Польша и Германия достигли согласия по размещению систем Patriot. В общей сложности Берлин передаст Польше три Patriot. Их интегрируют в общую систему НАТО.