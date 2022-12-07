Загалом Німеччина передасть Польщі три Patriot. Їх інтегрують в загальну систему НАТО. Про це на брифінгу повідомив представник пресслужби Міноборони Німеччини Арно Коллац. Детальніше інформує 24 канал.
Важливо Настав час надати системи ППО Patriot, – Кулеба нагадав про ціну, щоб Україна пережила цю зиму
Patriot розмістять на території Польщі
Напередодні два міністри оборони (Німеччини та Польщі – 24 канал) досягли домовленості щодо того, що Польща пристає на пропозицію Німеччини та схвалює розміщення систем Patriot на своїй території,
– зазначив Коллац.
Він уточнив, що йдеться саме про 3 системи, які "мають бути інтегровані в загальну систему та загальне планування НАТО".
Найближчим часом до Польщі вирушить спеціальна група, яка вивчить ситуацію на місці. Окрім того, сторони ще мають узгодити багато деталей.
Коротко, що треба знати про дискусії навколо Patriot
- Німеччина запропонувала передати Польщі ці системи ППО, після того, як під час масованої атаки загарбників по Україні ракета впала у Пшеводові та вбила двох чоловіків.
- Натомість Польща попросила скерувати Patriot до України. Запевнили, що це вбереже нашу державу від подальших жертв і знеструмлень. Окрім того, підвищить безпеку Польщі на східному кордоні.
- Втім, у Німеччині відповіли, що ці системи призначені для використання лише на території НАТО.
- Пізніше у США заявили, що відправляти ці системи ППО в Україну поки планують.
- Про остаточну відмову Німеччини надавати системи Patriot Україні 6 грудня повідомив міністр оборони Польщі. Маріуш Блащак зазначив, що з розчаруванням відреагував на таке рішення. Наголосив: "Розгортання Patriot на заході України підвищить безпеку поляків і українців".