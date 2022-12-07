Загалом Німеччина передасть Польщі три Patriot. Їх інтегрують в загальну систему НАТО. Про це на брифінгу повідомив представник пресслужби Міноборони Німеччини Арно Коллац. Детальніше інформує 24 канал.

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Patriot розмістять на території Польщі

Напередодні два міністри оборони (Німеччини та Польщі – 24 канал) досягли домовленості щодо того, що Польща пристає на пропозицію Німеччини та схвалює розміщення систем Patriot на своїй території,

– зазначив Коллац.

Він уточнив, що йдеться саме про 3 системи, які "мають бути інтегровані в загальну систему та загальне планування НАТО".

Найближчим часом до Польщі вирушить спеціальна група, яка вивчить ситуацію на місці. Окрім того, сторони ще мають узгодити багато деталей.

Коротко, що треба знати про дискусії навколо Patriot