Также США введут санкции против ПКС РФ и 924 Госцентра беспилотной авиации МО РФ. Их обвиняют в закупке иранских беспилотников.
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Украине предоставят очередной пакет помощи
США выделят Украине новый пакет пособия на 275 миллионов долларов. По информации Reuters, в него входят:
- ракеты к системам HIMARS;
- боеприпасы калибра 155 миллиметров;
- HMMWV;
- генераторы.
Кроме того, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, Белый дом согласен с предложениями членов палаты представителей о необходимости расширить аудит помощи Украине.