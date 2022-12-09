Болгария была одной из немногих стран ЕС, не направившей помощь Украине после того, как в мае дружественная к России Социалистическая партия, партнер по коалиции в предыдущем правительстве, заблокировала предыдущее предложение.

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Болгария утвердила военную помощь для Украины

Парламент Болгарии утвердил перечень вооружения для Украины. Он засекречен, однако чиновники заявили, что София в основном пришлет легкое вооружение и боеприпасы.

Исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария как член НАТО не может позволить себе отправить зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МИГ-19 и СУ-25, как того хочет Киев.

Мой подход был консервативным, потому что необходимо обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью отвечает приоритетам Украины, но мы не отправляем ни системы С-300, ни самолеты МИГ-29 или СУ-25,

– рассказал заместитель министра.

В отчете Болгарской промышленной ассоциации за ноябрь говорится, что в то время, пока страна не отправляла оружие нашему государству, ее производители вооружений наблюдали всплеск экспорта.

В августе министерство экономики одобрило соглашения по экспорту оружия на сумму более 1 миллиарда львов, что составляет примерно 540,22 миллиона долларов. Большинство вооружений предназначалось для Польши – одного из ключевых узлов отправления оружия в Украину.

Любопытно! За оказание помощи Украине проголосовали 148 депутатов из 240. Против выступили социалисты и пророссийская партия "Возрождение".

Болгария и дальше будет поддерживать Украину

Министр экономики и промышленности Никола Стоянов отметил, что Болгария будет оказывать помощь Украине, но не танками. Речь идет о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах.

Мы помогаем тем, чем можем себе позволить помочь в это время, чтобы болгарские граждане не волновались,

– сказал Стоянов.

Болгарский министр отметил, что военная помощь Украине не повлияет на боеспособность армии его страны. Кроме этого, решение еще предстоит утвердить Народному собранию.