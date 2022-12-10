Зруйновану вночі дорогу на Запоріжжі до ранку відремонтували: фото вражають

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. За його словами, ця дорога з'єднує 2 села Запорізького району.

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Пошкоджену дорогу відновили

Старух зазначив, що не встигла осісти курява після ракетного влучання на Запоріжжі, а фахівці вже взялися до роботи.

Вночі раш*сти ракетою С-300 "перемогли" дорогу між двома селами Запорізького району, а вже до сутінку завдяки зусиллям інженерів технічного нагляду ДП "Місцеві дороги Запорізької області" та фахівцям підрядної організації цей шлях відновився,

– зауважив голова ОВА.

Він подякував усім, хто попри небезпеку повернув асфальтованому полотну робочий стан у такий короткий термін.

"У ці дні кожен автошлях – це дорога життя. Працюємо на спільну перемогу!" – підсумував Старух.



Окупанти пошкодили обстрілом дорогу, але її відремонтували / Фото Олександра Старуха

Запоріжжя атакували дронами

Нещодавно окупанти використали для атаки двох громад Запорізького району "Шахіди" та ракети типу С-300. В одному із сіл зруйновані 2 будинки. Також зафіксовані пошкодження ще у 8. Поранень зазнали троє людей, зокрема 15-річна дівчина.

Старух розповів, що в іншому селі внаслідок вибуху ракети руйнувань зазнав 1 будинок, а ще 10 – пошкоджені. На щастя, минулося без постраждалих.

Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БпЛА,

– наголосив Старух.

Відповідну інформацію підтвердив також заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Він уточнив, що мовиться про село Новотавричеське.