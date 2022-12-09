Отже, прогнозуючи наступ в бік узбережжя Азовського моря, окупанти збільшують кількість військ в регіоні. До того ж росіяни постійно перекидають на Запорізький напрямок мобілізованих з Ростова. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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Росіяни готуються до оборони на Запоріжжі
З Ростова (мобілізовані росіяни – 24 канал) йдуть на Бердянськ і далі підіймаються на Північ та північний захід, посилюючи щільність військ у напрямку ймовірного прориву українських військ,
– зазначив військовий експерт.
За його словами, розосередження російських військ, яке ми спостерігаємо упродовж останніх двох тижнів свідчить про те, що окупанти прогнозують певний напрямок, а також намагаються здійснити оборонні заходи.
Найімовірніший напрямок наступу ЗСУ
Наразі російських загарбників рятує погода, оскільки поки ґрунт гарно не промерзне наступ можливий лише вздовж певних доріг. А це незручно, адже від Гуляйполя йде лише одна залізна дорога на Бердянськ або, наприклад, одна дорога з Оріхового на Токмак та Мелітополь.
Зараз найоптимальніший варіант здійснювати наступальну операцію в районі агломерації. Поки йде дощ можна наступати там, де більше асфальту,
– підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Світан припустив, як розвиватимуться бойові дії: дивіться відео
На думку полковника, українські захисники будуть посилювати бойові дії в напрямках таких населених пунктів:
- Донецьк;
- Макіївка;
- Ясинувата;
- Бахмут;
- Соледар Донецької області;
- Кремінна;
- Рубіжне;
- Сєвєродонецьк;
- Лисичанськ Луганської області.
"У районі Запорізького або Луганського фронтів, найімовірніше, реальний рух буде лише після промерзання ґрунту в бік деокупації великих площ", – припустив військовий експерт.
Ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Окупанти готуються до оборони на Мелітопольському напрямку Вони стягнули туди БТГ переважно з десантників, а також броньовану техніку та небагато танків. Крім того, вони будують оборонні споруди. Загалом на цьому напрямку росіяни зосередили приблизно 10 – 12 БТГ. В основному це ті війська, що були на Херсонщині.
- Кількість росіян у Мелітополі та загалом на окупованій території Запорізької області збільшується з кожним днем. Однак робити це росіянам все важче, бо у Мелітополі вони вже не можуть знайти місця для проживання свого особового складу.
- Росія заявляє про те, що готова піти з Запорізької АЕС в обмін на те, що Україна не перешкоджатиме транспортуванню російського газу й нафти своєю територією. Так окупанти готують своїх громадян до чергового відступу.