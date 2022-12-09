Отже, прогнозуючи наступ в бік узбережжя Азовського моря, окупанти збільшують кількість військ в регіоні. До того ж росіяни постійно перекидають на Запорізький напрямок мобілізованих з Ростова. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Росіяни готуються до оборони на Запоріжжі

З Ростова (мобілізовані росіяни – 24 канал) йдуть на Бердянськ і далі підіймаються на Північ та північний захід, посилюючи щільність військ у напрямку ймовірного прориву українських військ,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, розосередження російських військ, яке ми спостерігаємо упродовж останніх двох тижнів свідчить про те, що окупанти прогнозують певний напрямок, а також намагаються здійснити оборонні заходи.

Найімовірніший напрямок наступу ЗСУ

Наразі російських загарбників рятує погода, оскільки поки ґрунт гарно не промерзне наступ можливий лише вздовж певних доріг. А це незручно, адже від Гуляйполя йде лише одна залізна дорога на Бердянськ або, наприклад, одна дорога з Оріхового на Токмак та Мелітополь.

Зараз найоптимальніший варіант здійснювати наступальну операцію в районі агломерації. Поки йде дощ можна наступати там, де більше асфальту,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Світан припустив, як розвиватимуться бойові дії: дивіться відео

На думку полковника, українські захисники будуть посилювати бойові дії в напрямках таких населених пунктів:

Донецьк;

Макіївка;

Ясинувата;

Бахмут;

Соледар Донецької області;

Кремінна;

Рубіжне;

Сєвєродонецьк;

Лисичанськ Луганської області.

"У районі Запорізького або Луганського фронтів, найімовірніше, реальний рух буде лише після промерзання ґрунту в бік деокупації великих площ", – припустив військовий експерт.

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