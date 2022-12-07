Так вважає секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, зима стане ключовим етапом у боротьбі за незалежність України.

Увага ЗСУ взимку мають втримати ініціативу у війні: в ISW вказали, як саме та чому це вкрай важливо

6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність,

– написав Олексій Данілов.

ЗСУ продовжать контратакувати взимку

Очевидно, що Збройні сили України мають зберегти ініціативу на полі бою та продовжити контрнаступ попри погодні умови. Зима стане нашою перевагою, адже противник підготовлений значно гірше – немає банального – одягу та логістичного забезпечення.

Аналітики ISW попередили, якщо Україна призупинить контрнаступ, у росіян буде 3 – 4 місяці на повне відновлення.

Також в Інституті вивчення війни пояснили, що зима – найкращий сезон для механізованої війни, водночас весна – найгірший.

Втім, важливо, аби союзники й надалі підтримували Україну озброєнням.

Важливо! Україна прагне деокупувати всі свої території, які з 2014 року встигла загарбати Росія – включно з Кримом і Донбасом. Про це наша держава попередила західних партнерів на усіх рівнях. За даними міністра оборони Олексія Резнікова, в так званому клубі "Рамштайн" всі це розуміють і підтримують позицію України щодо звільнення всієї території.