Так вважає секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, зима стане ключовим етапом у боротьбі за незалежність України.
Увага ЗСУ взимку мають втримати ініціативу у війні: в ISW вказали, як саме та чому це вкрай важливо
6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність,
– написав Олексій Данілов.
ЗСУ продовжать контратакувати взимку
- Очевидно, що Збройні сили України мають зберегти ініціативу на полі бою та продовжити контрнаступ попри погодні умови. Зима стане нашою перевагою, адже противник підготовлений значно гірше – немає банального – одягу та логістичного забезпечення.
- Аналітики ISW попередили, якщо Україна призупинить контрнаступ, у росіян буде 3 – 4 місяці на повне відновлення.
- Також в Інституті вивчення війни пояснили, що зима – найкращий сезон для механізованої війни, водночас весна – найгірший.
- Втім, важливо, аби союзники й надалі підтримували Україну озброєнням.