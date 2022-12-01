Глава Міноборони Олексій Резніков під час брифінгу заявив, що український президент та уряд не приховують, що завдання України – повна деокупація усіх тимчасово окупованих земель до моменту, який зафіксований у 1991 році.

До речі Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою, – The Economist

Намір України звільнити всі території підтримали на "Рамштайні"

Це означає, що ми будемо вести політику й кампанію до повної деокупації всіх українських земель, включно з Кримом, Донецьком і Луганськом,

– сказав міністр.

Резніков наголосив, що Україна абсолютно прозоро доводить це своїм партнерам на всіх рівнях. Він зазначив, що позицію України щонайменше підтримують на рівні міністрів оборони країн, які збираються у форматі "Рамштайн".

Глава Міноборони заявив, що в так званому клубі "Рамштайн" всі це розуміють і підтримують позицію України щодо звільнення всієї території.

Резніков додав, що на різних майданчиках отримує сигнали, "Олексію, ми будемо з вами до закінчення цієї війни, до вашої перемоги, що б це нам не коштувало".

Захід хоче змусити Путіна капітулювати

Від лідерів різних країн все частіше лунають заяви про те, що Росія повинна програти у війні проти України, оскільки інакше у світі не буде миру. Відповідно Україна повинна повернути всі свої території.

На цьому неодноразово наголошував генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він запевнив, що країни НАТО будуть підтримувати України до останнього.

Генсек НАТО заявив, що колективний Захід не має права допустити перемоги Росії у війні проти України.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що заклики до припинення вогню в Україні – безвідповідальні. За його словами, перемир'я б позбавило можливості притягнути Росію до відповідальності за скоєні злочини.

Про те, що режим Владіміра Путіна повинен зазнати поразки, заявили також у США. Через це у Вашингтоні планують виділити нову фінансову допомогу Україні розміром в 37 мільярдів доларів.

До уваги – карта бойових дій станом на 1 грудня: дивіться відео