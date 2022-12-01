Глава Минобороны Алексей Резников во время брифинга заявил, что украинский президент и правительство не скрывают, что задача Украины – полная деоккупация всех временно оккупированных земель до момента, зафиксированного в 1991 году.
Кстати Попытка Украины вернуть Крым будет кровавой и тяжелой – The Economist
Намерение Украины освободить все территории поддержали на "Рамштайне"
Это значит, что мы будем вести политику и кампанию до полной деоккупации всех украинских земель, включая Крым, Донецк и Луганск,
– сказал министр.
Резников подчеркнул, что Украина абсолютно прозрачно обосновывает это своим партнерам на всех уровнях. Он отметил, что позицию Украины, как минимум, поддерживают на уровне министров обороны стран, которые собираются в формате "Рамштайн".
Глава Минобороны заявил, что в так называемом клубе "Рамштайн" все это понимают и поддерживают позицию Украины по освобождению всей территории.
Резников добавил, что на разных площадках получает сигналы, "Алексей, мы будем с вами до окончания этой войны, к вашей победе, что бы это нам ни стоило".
Запад хочет заставить Путина капитулировать
- От лидеров разных стран все чаще раздаются заявления о том, что Россия должна проиграть в войне против Украины, поскольку иначе в мире не будет мира. Соответственно, Украина должна вернуть все свои территории.
- Об этом неоднократно отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заверил, что страны НАТО будут поддерживать Украину до последнего.
- Генсек НАТО заявил, что коллективное мероприятие не имеет права допустить победы России в войне против Украины.
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что призывы к прекращению огня в Украине безответственны. По его словам, перемирие лишило бы возможности привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления.
- О том, что режим Владимира Путина должен потерпеть поражение, заявили также в США. Поэтому в Вашингтоне планируют выделить новую финансовую помощь Украине размером в 37 миллиардов долларов.
К сведению – карта боевых действий по состоянию на 1 декабря: смотрите видео