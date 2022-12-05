В Інституті вивчення війни стверджують, що взимку Україна повинна використати погодні переваги й продовжити активні бойові дії, аби ворог не встиг відновитися. Чому це вкрай важливо для ходу війни, читайте далі.
До теми Міф про "генерала Мороза": чому зима не стане союзником для Росії
Якщо Україна призупинить контрнаступ у росіян буде 3 – 4 місяці на повне відновлення
У вересні ЗСУ звільнили Харківську область, у листопаді – Херсонську. Серія послідовних українських контрнаступальних операцій у цих регіонах демонструє надзвичайну майстерність українського оперативного планування, кажуть в ISW.
Погодні умови взимку ймовірно встановлять часові рамки, у які Україна зможе продовжити успішні наступальні дії. Це, своєю чергою, збільшить ризики втрати Україною ініціативи.
З наближенням заморозків наприкінці грудня українські захисники зможуть скористатися кліматичними змінами на свою користь. Річ у тім, пояснюють в Інституті вивчення війни, що зима – найкращий сезон для механізованої війни, водночас весна – найгірший.
ЗСУ, скоріш за все, готуються використати замерзлу місцевість, аби продовжити свій контрнаступ. Однак, якщо партнери України не підтримають українську армію в активних наступальних операціях, то доведеться призупинити маневрову війну щонайменше до березня 2023 року, прогнозують аналітики.
Такий курс дій, ймовірно, передчасно завершить нинішній імпульс України й надасть зруйнованим російським силам цінну три-чотиримісячну відстрочку для відновлення та підготовки до боротьби на кращих засадах,
– пояснюють в ISW.
Зверніть увагу Зима воюватиме на боці українців, – глава Міноборони Литви
"Вистояти цієї зими – це відстояти все", – Зеленський
- У своєму традиційному вечірньому зверненні президент Зеленський підкреслив, що зима справді буде складною для країни. Однак варто сприймати її не як випробування, а як час, що наближає Україну до перемоги.
- Глава держави пояснив, що ворог дуже сподівається використати зиму своєю перевагою: зробити морози й труднощі частиною терору. Попри це, українці повинні впоратися, бо вистояти цієї зими – це відстояти все.
- Не зважаючи на те, що в окупантів є перевага в артилерії й поки є ракети, українці мають дещо більше – вони знають, за що борються. Люди на окупованих територіях досі чекають приходу ЗСУ. "Чекають і добре знають: якщо Росія вдерлася, то це не назавжди", – підсумував Володимир Зеленський.