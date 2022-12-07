Так считает секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, зима станет ключевым этапом в борьбе за независимость Украины.
Внимание ВСУ зимой должны удержать инициативу в войне: в ISW указали, как именно и почему это очень важно
6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Зима – ключевой этап Великой войны за Независимость,
– написал Алексей Данилов.
ВСУ продолжат контратаковать зимой
- Очевидно, что Вооруженные силы Украины должны сохранить инициативу на поле боя и продолжить контрнаступление, несмотря на погодные условия. Зима станет нашим преимуществом, ведь противник подготовлен значительно хуже – нет банальной одежды и логистического обеспечения.
- Аналитики ISW предупредили, если Украина приостановит контрнаступление, у россиян будет 3 – 4 месяца на полное восстановление.
- Также в Институте изучения войны объяснили, что зима – лучший сезон для механизированной войны, в то же время весна – самый плохой.
- Впрочем, важно, чтобы союзники и дальше поддерживали Украину вооружением.