Про це повідомляє 24 канал. Раніше міський голова Мелітополя розповів, що росіяни вантажівками вивозили 200-тих і 300-тих, місцевих змушують рити окопи.
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Росіяни готуються до оборони
Окупанти готуються до оборони на Мелітопольському напрямку на лінії Василівка – Токмак. Сюди вони стягнули БТГ переважно з десантників, а також броньовану техніку, танків небагато. Крім того, вони будують оборонні споруди.
Загалом на цьому напрямку росіяни зосередили приблизно 10 – 12 БТГ. В основному це ті війська, що були на Херсонському напрямку. На Запоріжжі окупанти бояться втратити контроль над виходом до Криму й готуються до оборони Кримських перешийків. Це зрозуміло, адже саме звідси йде головне постачання. Крім того, це шлях до втечі.
Намірів наступати в росіян немає
Намірів наступати на Запоріжжя в росіян немає. Повідомлялось, що минулого тижня вони намагались штурмувати позиції ЗСУ, силами ПВК, танків, авіації, артилерії, але нічого не вдалось. Наші захисники відбили цю спробу атаки.
Тому нині в окупантів немає навіть наміру висуватись уперед. Усі свої зусилля вони скеровують на оборону. Крім того, наші артилеристи 4 грудня добряче поцілили по позиціях росіян у районі Енергодару.
Окупанти готуються до оборони на Запоріжжі: дивіться відео
Обстріли цивільних
На жаль, окупанти не припиняють обстрілювати цивільне населення. У ніч з 4 на 5 грудня було зафіксовано 8 обстрілів Марганцю, особливо в районі 2 – 3 ночі. На щастя, без жертв, але зі значними руйнуваннями.
Крім того, був ракетний обстріл містечка Степногірськ. І тут запорізькими ДСНСникам удалось урятувати 2 чоловіків з-під завалів приватного будинку. Вони були живі й неушкоджені.
Ситуація на Запоріжжі: останні новини
- 5 грудня російські загарбники завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок цього поранена маленька дитина.
- Росія заявляє про те, що готова піти з ЗАЕС в обмін на те, що Україна не перешкоджатиме транспортуванню російського газу й нафти своєю територією. Так окупанти готують своїх громадян до чергового відступу.
- Нещодавно стало відомо, що російські окупаційні війська готують черговий "жест доброї волі". Загарбники планують покинути територію ЗАЕС.