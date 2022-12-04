Про це в ефірі телемарафону повідомив радник ОП Олексій Арестович. За його словами, українським військам навіть не доведеться нічого робити, пише 24 канал.

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Росіяни опинились в оточенні

Російський політичний діяч Марк Фейгін припустив, що окупанти можуть вийти з території атомної електростанції в обмін на послаблення санкцій та стабільну роботу російських нафтопроводів.

Проте у відповідь Арестович заявив, що це все – лише "солодкі розмови про черговий жест доброї волі". Тож радник ОП змоделював ситуацію виходу окупантів з ЗАЕС.

Він саркастично пожартував, що групи польських найманців та українські танкісти "з завареними люками" прорвуться до Мелітополя. Через це Енергодар залишиться в безнадійному тилу, без оснащення і в повному оточенні.

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Нам тут навіть воювати не треба. Ми оточимо, почекаємо, поки вони вмруть з голоду і без жодної царапинки візьмемо ЗАЕС,

– сказав Арестович.

За його словами, російські солдати чудово розуміють своє становище. Тому всі ці розмови – це лише намагання росіян забезпечити оборону півдня і не потрапити в пастку.

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