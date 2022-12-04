Об этом в эфире телемарафона сообщил советник ОП Алексей Арестович. По его словам, украинским войскам даже не придется ничего делать, пишет 24 канал.

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Россияне оказались в окружении

Российский политический деятель Марк Фейгин предположил, что оккупанты могут выйти с территории атомной электростанции в обмен на ослабление санкций и стабильную работу российских нефтепроводов.

Однако в ответ Арестович заявил, что это все – лишь "сладкие разговоры об очередном жесте доброй воли". Поэтому советник ОП смоделировал ситуацию выхода оккупантов из ЗАЭС.

Он саркастически пошутил, что группы польских наемников и украинские танкисты "с заваренными люками" прорвутся в Мелитополь. Поэтому Энергодар останется в безнадежном тылу, без оснащения и в полном окружении.

Арестович рассказал, что ЗАЭС скоро будет под украинским контролем: смотрите видео

Нам здесь даже воевать не нужно. Мы окружим, подождем, пока они умрут от голода и без единой царапины возьмем ЗАЭС,

– сказал Арестович.

По его словам, российские солдаты отлично понимают свое положение. Поэтому все эти разговоры – это лишь попытка россиян обеспечить оборону юга и не попасть в ловушку.

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