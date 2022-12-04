Про це 24 каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Раніше повідомлялось про намір окупантів втекти з ЗАЕС.

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Тиск на Росію серйозний

Ус зазначив, що Росія хоче мати кошти за свою нафту, оскільки ембарго наклали на перевезення нафти човнами, трубопроводи поки не чіпали. Тому за це Кремль пропонує те, що його війська залишать ЗАЕС. Однак на Росію серйозно тиснуть у зв'язку з її перебуванням на станції, говорили навіть про те, якщо росіяни спровокують ядерну катастрофу, це буде розцінено як 5 стаття – напад на країни НАТО.

Нагадаю, що коли трапилась трагедія в Польщі, Росія дуже хвилювалась, що зараз НАТО несподівано для неї може вступити у війну саме тому, що це буде сприйнято, як напад на НАТО. Росія одразу почала говорити, що це не вона, це Україна. Тобто, дуже злякались, але коли НАТО сказало, що прямо звинувачувати Росію не можна, тоді видихнули,

– зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

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Росія готується до відходу з ЗАЕС

Він продовжив, що ці меседжі демонструють, що Росія насправді готується піти з ЗАЕС, але зробити це просто не може. "Жест доброї волі" вона вже застосовувала, "від'ємний наступ" і перегрупування також. Нині вигадали таке повідомлення, за допомогою якого підготують своє населення до відступу з ЗАЕС.

"Ми ще не знаємо, яка буде динаміка на фронті. Аналітики кажуть, що як ґрунт стане більш придатним, не виключено, що Україна спробує повернути лівобережжя Дніпра біля ЗАЕС. Не така вже й серйозна відстань між позиціями ЗСУ й Енергодаром", – наголосив Ус.

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