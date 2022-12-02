Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про ситуацію на фронті, загрозу наступу з боку Білорусі, ймовірний відступ Росіян із Запорізької області, загрозу ракетних обстрілів та нову форму російського терору читайте далі.

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Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, але разом зі спробами атакувати на окремих напрямках, Росія все ще готує нову ракетну атаку по інфраструктурі України, а також почала вчиняти акти залякування на території ЄС, зокрема розсилаючи у посольства та консульства України закривавлені пакунки та вибухівку.

Наразі росіяни поступово вводять в Чорне море носії ракет "Калібр", а Путін у розмові з Шольцем запевняє, що це помста за удари по Кримському мосту. Разом з тим, ситуація навколо Білорусі все ще залишається невизначеною, адже за даними аналітиків, Лукашенко свідомо розганяє тези про нібито небезпеку для Білорусі з боку країн НАТО, аби не дозволити втягнути його армію у відкриту війну з Україною, та разом з тим, російські ЗМІ знову говорять про підготовку великого угруповання для наступу на Київ та західні регіони України. Однак є і інший бік медалі, адже Путін та Лукашенко вже домовилися про нову зустріч у грудні.

Так само є питання до постачання систем ППО для України, адже в той час, як США домовляються про перекидання систем NASAMS з Близького Сходу в Україну, Німеччина відмовляється передавати Україні ЗРК Patriot.

Тож, докладніше про ситуацію на фронті, про акти залякування в європейських посольствах та про ризики нових ракетних ударів – ми з вами далі і поговоримо.

"Луганщина – наступна": яка ситуація на фронті

Почну з ситуації на фронті. Отже, маємо певні хороші новини з Луганщини. Минулої доби окупанти продовжували оборонятися від українських контрнаступів на лінії Сватове – Кремінна. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжували відбивати наземні атаки окупантів у районі Новоселівського та Стельмахівки. За словами заступника начальника Генштабу ЗСУ Олексія Громова, українські сили очікують, що росіяни намагатимуться відновити наступальні операції на Лиманському напрямку, аби спробувати перехопити ініціативу. Він додав, що загарбники будують оборонні рубежі на Сватівському та Лиманському напрямах, щоб не допустити наступу ЗСУ. Втім, наші захисники готові до зустрічі ворога на Луганщині і посилюють там свої угруповання.

Разом з тим, аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що ЗСУ наразі активно контратакують у районі Кремінної. Ба більше, надходить інформація і про просування наших бійців на цьому напрямку. В Генштабі ЗСУ офіційно повідомили лише про те, що наші захисники відбили наступ росіян у районі Білогорівки.

Однак, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай запевняє, що найближчим часом ЗСУ можуть відновити наступ у Луганській області. Як він каже, ймовірно, наступними українські захисники звільнять Кремінну та Рубіжне. Мовляв тут граю на нашу користь два важливих фактори – морозна погода допоможе ЗСУ просуватиметься швидше, а російські окупанти розуміють, що не зможуть втримати Кремінну. Тому ворожі війська вже будують другу лінію оборони біля Старобільська.

У Донецькій області росіяни продовжують незначний наступ у районі Бахмута. Зокрема, відомо, що ЗСУ минулої доби відбивали атаки ворога навколо Бахмута, в районах Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Білогорівки, Опитного, Майорська та Курдюмівки. Російські пропагандисти стверджують, що нібито вони виходять на рубежі, які дозволять їм перекрити усі дороги на Бахмутському напрямку, що може спричинити проблеми для логістики українських військ. Втім, наразі ця інформація не відповідає дійсності. Хоча варто визнати – нашим захисникам на Бахмутському напрямку наразі дійсно дуже складно, адже ворог кидає ледь не все, що має, аби все ж захопити Бахмут.

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Разом з тим, ЗСУ постійно відбивають атаки ворога у районі Авдіївка – Донецьк. Наразі ворог не має успіху на цьому напрямку, але бої так само важкі. На заході Донеччини, поблизу Запорізької області, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни продовжують вести оборонні операції.

Так само росіяни продовжують проводити оборонні заходи, будувати укріплення та перекидати особовий склад на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Втім, за даними Генштабу ЗСУ, російські сили скоротили чисельність особового складу та техніки в Олешках та перерозподілили особовий склад на позиції вздовж шосе між Олешками та Голою Пристанню (далі від Дніпра). Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські сили відводять техніку, озброєння та підрозділи із невстановлених населених пунктів на лівому березі Дніпра. Тобто, можна припустити, що росіяни відтягують свої сили для оборони саме логістичних артерій та складів з боєприпасами ближче до Криму. Хоча, з іншого боку, заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов впевнений, що росіяни все ж намагатимуться проводити локальні наступальні операції на лівому березі, аби зберегти частину оборонних позицій.

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Більш загадкова ситуація наразі на окупованій частині Запорізької області. Адже, надходить інформація про те, що росіяни почали частково відводити свої сили подалі від фактичної лінії фронту. Таке пересування росіян, на думку аналітиків, може свідчити про те, що загарбники не можуть захистити критично важливі райони на тлі збільшення кількості ударів ЗСУ по зосередженню окупантів та по їх складах з боєприпасами. Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вивели або наразі виводять особовий склад із Пологів, Михайлівки та Інженерного в Запорізькій області, а також поінформував, що російська окупаційна "влада" в Бурчаку проводить перепис населення в рамках підготовки до майбутніх заходів з "евакуації". І така інформація повністю збігається з попередніми заявами Генштабу, про те, що ЗСУ в попередні дні завдали ударів по скупченню окупаційних військ у Мирному, Токмаку, Інженерному, Пологах, Ясному та Кінських Роздорах у Запорізькій області.

Тобто, ЗСУ знову повторюють тактику знищення ворожого тилу, змушуючи ворога відступати. І в Інституті вивчення війни певні, що росіяни продовжать відступ, адже не здатні оборонятися на всій лінії фронту. А це, своєю чергою дає гарні можливості для наступу ЗСУ в майбутньому.

Втім, говорити про те, що росіяни готові повністю піти з Запорізької області все ж зарано, отже наразі схоже, що вони дійсно намагаються перегрупувати сили, відходячи подалі від лінії фронту. Окупанти все ще тримають резерви в окупованому Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра у Херсонській області. У Генштабі ЗСУ запевняють, що Джанкой і прилеглі населені пункти стали найбільшою російською військовою базою в Криму через перекидання та розгортання великої кількості військовослужбовців та техніки. Російські сили можуть тримати резерви для підтримки цих ділянок фронту в Україні в очікуванні того, що ЗСУ можуть незабаром провести наступальні операції на цих напрямках.

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Так само, Генштаб ЗСУ повідомляє, що загарбники готують чергову хвилю мобілізації на території окупованого Криму. За наявною інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.

Разом з тим, ворог намагається закріпитися і перетворити Мелітополь на суцільну військову базу. За словами мера Івана Федорова, кількість росіян у Мелітопольському районі навпаки збільшується.

Втім, так само це підтверджує тезу про те, що росіяни намагаються закріпитися подалі від лінії фронту і захистити бодай частину логістики, яка все ще допомагає ворогу перекидати боєприпаси на гарячі напрямки. Однак, за даними розвідки Великої Британії, посилена логістичними проблемами нестача боєприпасів є одним з головних чинників, що обмежує потенціал Росії у відновленні наступальних операцій в Україні. Відзначається, що втеча російських військ із правого берега Дніпра на Херсонщині, надала ЗСУ можливість завдати ударів по додаткових російських логістичних вузлах і лініях зв'язку. Отже, наші захисники змогли зосередитися на поступовому випалюванню ворога вже на Запоріжчині.

Разом з тим, не вщухають розмови про те, що росіяни все ж намагаються виторгувати собі умови, переш ніж вони вийдуть з території Запорізької АЕС. Звісно, в Кремлі офіційно такі наміри намагаються відкинути, мовляв, нічого навіть схожого не планується. Але, зовсім інша риторика звучить від МАГАТЕ. Там сподіваються досягти угоди з Росією і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій АЕС вже до кінця року. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. При цьому він не виключив зустрічі з диктатором Путіним, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

І от сьогодні російські ЗМІ, посилаючись на джерела наближені до Кремля, стверджують, шо російський режим намагається просунути угоду, за якою росіяни залишають ЗАЕС та передають її під контроль МАГАТЕ, а потім й України в обмін на гарантії безперешкодного транзиту газу та нафти в Європу через українські трубопроводи. У виданні зазначають, що таким чином Росія намагається зберегти бодай частину експорту в Європу, адже критично залежна від нафто- та газодоларів. Тож, схоже, що Росія просто намагається щось собі виторгувати перш ніж піти з Запорізької АЕС.

Маневри Лукашенка та зустріч з Путіним: чи є загроза наступу з Білорусі

Разом з тим, залишається невизначеною загроза з боку Білорусі. Сьогодні прикордонники Білорусі заявили, що напередодні вони нібито посадили на кордоні безпілотник, який, як вони кажуть, летів із території України в "тил Білорусі". Таким чином вони натякають, що, мовляв, Україна нібито провокує білорусів.

І такі повідомлення особливо заслуговують на увагу з огляду на те, що сьогодні Лукашенко та Путін провели телефонну розмову і домовились про нову очну зустріч у грудні. У повідомленні білоруських пропагандистів, Путін і Лукашенко "обговорили міжнародний порядок денний та обстановку, координацію спільних дій" і домовились провести у грудні зустріч для обговорення "практичних питань реалізації союзного будівництва та економічних питань". Відповідно, нині не вщухає дискусія щодо того, що Кремль намагається дотиснути Лукашенко, аби той віддав наказ власній армії все ж вступити у війну проти України. Однак, аналітики Інституту вивчення війни зауважили доволі важливу деталь у риториці Лукашенка – він постійно публічно робить заяви про те, що нібито НАТО планує напад на Білорусь, аби таким чином підкреслити необхідність захисту країни та уникнути втягування його армії у війну в Україні.

Тож, можемо припустити, що Лукашенко просто ефективно користується тими тезами, які сам же Кремль і продукував під час всієї війни проти України.

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Черговий ракетний тероризм і конвертний терор: як Росія намагається змінити ситуацію на свою користь

Втім, існує і інша загроза – це підготовка Росією до масованого ракетного удару по Україні. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сьогодні пообіді повідомив, що російські окупанти вивели у море кораблі із 12 ракетами "Калібр". Також він повідомив, що окупанти піднімали в повітря три Ту-95,які несуть на собі крилаті ракети. Водночас, в ОК Південь зазначають, що росіяни готуються до масованого ракетного удару і накопичують ракети. Мова може йти про 100 і більше ракет. Отже, не нехтуйте повітряною тривогою.

Однак, разом з тим, як Росія намагається накопичити ракети для удару, наші партнери все ще дискутують, щодо того, як саме посилити нашу протиповітряну оборону. Зокрема, тут є дві новини – одна хороша, інша – сумнівна.

Перше – видання Politico, посилаючись на гендиректора компанії Raytheon Technologies, пише, що Сполучені Штати і їхні союзники по НАТО ведуть переговори з країнами Близького Сходу про те, щоб перемістити кілька своїх систем протиповітряної оборони NASAMS в Україну. Відомо, що такі системи наразі є в Омані та Катарі. Отже, США намагається домовитися про те, щоб вже наявні системи NASAMS з цих країн передати Україні в найближчі півроку, а натомість компанія-виробник передасть цим країнам нові системи протягом 24 місяців. Також відомо, що Мінборони США цього тижня уклала контракт вартістю 1,2 мільярда доларів на поставку шести NASAMS в Україну до 2025 року. Отже, Вашингтон планує, що країни Близького Сходу погодяться передати вже наявні системи зараз, а натомість отримають нові, законтрактовані для України, пізніше.

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З іншого боку є і неприємна новина – в Німеччині заперечили сам факт перемовин з Україною, щодо передачі нам ЗРК Patriot, які Берлін обіцяв Польщі. Раніше про переговори заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Разом з тим, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі рано робити висновки про переговори між Польщею та Німеччиною про можливе передання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Однак, Росія, розуміючи, що має провали на фронті, а удари по енергетиці не змушують Україну йти на поступки, додала до своїх методів ведення війни ще один відверто терористичний метод – акти залякування посольств України в європейських країнах. Після нещодавнього теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Крім того, вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну. На думку українського МЗС – все це стратегія залякування українських дипломатів, які щодня працюють з нашими партнерами для збільшення допомоги Україні.