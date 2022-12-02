Про це 24 каналу розповів керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько. За його словами, Лукашенко постійно розповідав, що Білорусь – останній форпост перед Росією, а натівські танки загрожують країні.

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Білоруси не хочуть воювати проти України

Як наголошує Мотолько, в українських ЗМІ часто говорять, що Лукашенко є гарантом безпеки для України і намагається викручуватися, щоб не воювати. Це частково правда. Але він не є гарантом, а просто розуміє подальші наслідки цього рішення, які будуть для нього катастрофічними.

Крім того, білоруське суспільство категорично не хоче воювати з Україною, з якою взагалі немає ніяких сварок. Люди не хочуть посилати на загибель своїх синів, чоловіків чи братів.

Є потужніша сила, ніж білоруська армія. Це – білоруські жінки, які, на відміну від росіян, не хочуть отримувати "гробовиє" за тіла своїх рідних. В Білорусі значно вища цінність людського життя, ніж в Росії. Білоруси не хочуть війни,

– наголосив Мотолько.

Зараз загроза вторгнення білоруської армії до України низька. Фактично усі дії, які роблять військові, спрямовані на захист власної території. Це дивно, але все має вигляд, ніби Лукашенко дійсно боїться, що Україна зробить вторгнення до Білорусі.

Мотолько розповів, чи є зараз загроза наступу білоруської армії: дивіться відео

Загроза наступу з Білорусі: коротко