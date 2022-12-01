Один із загарбників забрав автомат Калашникова. Про це вже пишуть різні телеграм-канали, інформує 24 канал.

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Російські солдати тікають з Білорусі

За словами очевидців, вони бачили 3 – 4 солдатів, які бігли зі сторони військового об'єкта 30 листопада. Це сталося на полігоні "Обуз-Лісновський".

Один із втікачів – Максим З., 1996 або 1997 народження. Товариші по службі цих солдатів підтвердили, що троє осіб самовільно покинули полігон близько 15:00.

Близько 17:30 30 листопада одного з окупантів бачили під Барановичами за 20 кілометрів від полігону. У самому місті зранку 1 грудня з'явилися представники "військової комендатури" – солдати з червоно-зеленими нашивками.



Російські солдати втекли з Білорусі / фото телеграм-канал "Мотолько"

Окупанти намагаються втекти з України

Росіяни вигадують різні способи, щоб зберегти власне життя. Вони намагаються завдати собі поранень, домогтися від командування узгодження відпусток та взагалі якщо не знайти варіант тікати додому, то хоча б перебувати подалі від фронту.

Також через панічний страх зростає кількість дезертирів, які тікають з місць дислокації та намагаються дістатися кордону й перейти його поза пунктами пропусків.

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