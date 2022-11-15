В російських ЗМІ 15 листопада появилась інформація, що з Нової Каховки, що на лівому березі Дніпра, чомусь "раптово" почали втікати окупанти. Про це повідомляє 24 канал.

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Втеча вглиб окупованих територій

Зокрема мовиться про "гастролерів" з Росії, які чомусь вирішили особисто виконувати волю Кремля на українській землі. Так, тікають з міста співробітники:

адміністрації Нової Каховки,

державних установ,

муніципальних установ.



Повідомлення про втечу росіян / Скриншот з телеграм-каналу росЗМІ

У ЗМІ повідомляється, що вони переїхали у більш безпечні місця Херсонської області. Однак натомість їм варто було б не зупинятися, а рухатися далі на схід за міжнародно визнані кордони України, щоб потім знову, якщо пощастить вижити, не пакувати валізи.



Нова Каховка знаходиться на березі Дніпра / Скриншот з Deep State 15 листопада

Втеча зі Залізного Порту

Зауважимо, що це не перша заява про втечу росіян останнім часом. Напередодні появилася інформація, що із Залізного Порту до Скадовська окупанти почали вивозити свої сім'ї. Раніше їх завезли у місто через те, що місцеві відмовлялися співпрацювати з окупантами та допомагати їм в "асиміляції" регіону.

Можна припустити, що у їхніх планах був не лише виїзд до міста, яке знаходиться лиш трошки дальше від лінії фронту, а й рух далі на Схід у більш безпечні регіони.

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Через успішний наступ армії України з Херсонщини тікають росіяни, які хотіли незаконно пожити на території України. Недавно мережу розсмішило відео ниття загарбників, які ну дуже не хотіли їхати з Півдня України. Вони своїми наративами та сльозами ну дуже вже були схожі на відомий мем "Вообще не хочу уезжать из Крыма".

До речі, у Криму росіяни теж задумуються про втечу, а тому позбуваються нерухомості. На найбільш популярному ресурсі з продажу нерухомості появилося приблизно 15 тисяч оголошень про продаж житла у Криму.

Також окупанти та колаборанти тікають з окупованої території Запоріжжя. Так, масово почали звільнятися вчителі-колаборанти, адже вони розуміють, що після деокупації їм загрожує покарання за державну зраду.

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