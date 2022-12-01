Один из захватчиков забрал автомат Калашникова. Об этом уже пишут разные телеграм-каналы, информирует 24 канал.

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Российские солдаты бегут из Беларуси

По словам очевидцев, они видели 3 – 4 солдата, которые бежали со стороны военного объекта 30 ноября. Это произошло на полигоне "Обуз-Лесновский".

Один из беглецов – Максим З., 1996 или 1997 года рождения. Товарищи по службе этих солдат подтвердили, что три человека самовольно покинули полигон около 15:00.

Около 17:30 30 ноября одного из оккупантов видели под Барановичами в 20 километрах от полигона. В самом городе с утра 1 декабря появились представители "военной комендатуры" – солдаты с красно-зелеными нашивками.



Российские солдаты бежали из Беларуси / фото телеграмм-канал "Мотолько"

оккупанты пытаются сбежать из Украины

Россияне придумывают разные способы , чтобы сохранить собственную жизнь. Они пытаются нанести себе ранения, добиться от командования согласования отпусков и вообще если не найти вариант убегать домой, то хотя бы находиться подальше от фронта.

Также из-за панического страха растет количество дезертиров, которые бегут с мест дислокации и пытаются добраться до границы и перейти ее вне пунктов пропусков.

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