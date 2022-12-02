Це важливий фактор, оскільки під прикриттям важкої техніки найближчим часом можна буде швидше просуватися. Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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ЗСУ за кілька кілометрів від Кремінної

Наші війська вже достатньо близько до Кремінної. Ми вже показували відео з кремінської підстанції, а це буквально кілька кілометрів від самого населеного пункту. Дуже сподіваюся, що найближчим часом ЗСУ потішать нас гарними новинами,

– повідомив очільник Луганської ОВА.

За його словами, є певні ознаки, що окупанти розуміють, що не втримають Кремінну. Наприклад, вони будують другу лінію оборони біля Старобільська, вглиб Луганської області.

"Тобто чітко розуміють, що Кремінна найближчим часом буде деокупована Збройними Силами України", – резюмував Гайдай.

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Окупанти привезли багато особового складу та техніки

Гайдай розповів, що від Кремінної йдуть дороги в різні напрямки: Сватове, Рубіжне та Сєвєродонецьк. Рубіжне розташоване зовсім поруч, але не може бути потужною фортецею, тому що з 24 лютого загарбники зруйнували половину міста. Отже, закріпитися та тримати оборону там окупанти не зможуть.

Ба більше, мотивація українських військових та російських абсолютно різна. Так, росіяни щойно наближається якась загроза – не тримають оборону, а швиденько втікають.

"Але це все одно не буде легкою прогулянкою для наших військових, тому що окупанти привезли величезну кількість особового складу та військової техніки на територію Луганської області. Я вже говорив це багато разів, але повторю: кожен метр Луганщини дається дуже важко", – підкреслив голова Луганської ОВА.

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