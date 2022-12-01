Дезертири втікають та намагаються самостійно перетнути кордон, аби повернутись до Росії. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає 24 канал.

Важливо На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ "затрьохсотили" майже пів тисячі окупантів

Потік дезертирів

Російські спецслужби знають про збільшення потоку дезертирів з окупаційних військ.

Після самовільного залишення позицій на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються перетнути кордон та відбути до Росії,

– розповів Громов.

Він додав, є дані, відповідно до яких щодня затримують до 50 російських військовослужбовців зазначеної категорії. Раніше повідомляли, що загарбники дійсно вигадують різні способи свого порятунку. Зокрема, намагаються втекти з України у згорілій техніці.

Російські солдати тікали з Білорусі

Частину окупантів перекинули до Білорусі, однак і звідти вони починають втікати. Наприклад, 1 грудня в телеграм-каналах з'явилась інформація, що окупанти бігли з полігону під Барановичами разом із зброєю. Один з них захопив автомат Калашникова.

Очевидці розповіли, що бачили 3 – 4 солдатів, які бігли зі сторони військового об'єкта 30 листопада. Це сталося на полігоні "Обуз-Лісновський".

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