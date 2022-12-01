Дезертиры бегут и пытаются самостоятельно пересечь границу, чтобы вернуться в Россию. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает 24 канал.

Важно На Луганщине и Запорожье ВСУ "затрехсотили" почти пол тысячи кафиров

Поток дезертиров

Российские спецслужбы знают об увеличении потока дезертиров из оккупационных войск.

После самовольного оставления позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь границу и отбыть в Россию,

– рассказал Громов.

Он добавил, есть данные, согласно которым ежедневно задерживается до 50 российских военнослужащих указанной категории. Ранее сообщалось, что захватчики действительно придумывают разные способы своего спасения. В частности, пытаются скрыться из Украины в сгоревшей технике.

Российские солдаты бежали из Беларуси

Часть кафиров перебросили в Беларусь, однако и оттуда они начинают бежать . Например, 1 декабря в телеграмм-каналах появилась информация, что оккупанты бежали с полигона под Барановичами вместе с оружием. Один из них захватил автомат Калашникова.

Очевидцы рассказали, что видели 3 – 4 солдата, которые бежали со стороны военного объекта 30 ноября. Это произошло на полигоне "Обуз-Лесновский".

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