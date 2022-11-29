В вечерней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ нанесли огневые удары на Запорожье и Луганщине. Украинские воины ликвидировали немало российских захватчиков.

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Сколько оккупантов "затрехсотили"

По информации Генштаба, в воскресенье, 27 ноября, украинские бойцы нанесли огненное поражение в районы сосредоточения живой силы российских оккупантов.

Такие действия зафиксировали в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными, ВСУ уничтожили около 50 единиц военной техники разных типов и боеприпасов.

Кроме того, авиация Сил обороны Украины в течение суток 29 ноября нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, позиции зенитно-ракетного комплекса российских оккупантов.

Потери оккупантов по состоянию на 29 ноября

личного состава – 480 человек,

танков – 2911 (+3),

боевых бронированных машин – 5866 (+5),

артиллерийских систем – 1901 (+2),

РСЗО – 395,

средства ПВО – 209,

самолетов – 280 (+2),

вертолетов – 261,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555,

крылатых ракет – 531,

кораблей /катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7),

специальной техники – 163.

Кстати – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео