В вечерней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ нанесли огневые удары на Запорожье и Луганщине. Украинские воины ликвидировали немало российских захватчиков.
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Сколько оккупантов "затрехсотили"
По информации Генштаба, в воскресенье, 27 ноября, украинские бойцы нанесли огненное поражение в районы сосредоточения живой силы российских оккупантов.
Такие действия зафиксировали в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными, ВСУ уничтожили около 50 единиц военной техники разных типов и боеприпасов.
Кроме того, авиация Сил обороны Украины в течение суток 29 ноября нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, позиции зенитно-ракетного комплекса российских оккупантов.
Потери оккупантов по состоянию на 29 ноября
- личного состава – 480 человек,
- танков – 2911 (+3),
- боевых бронированных машин – 5866 (+5),
- артиллерийских систем – 1901 (+2),
- РСЗО – 395,
- средства ПВО – 209,
- самолетов – 280 (+2),
- вертолетов – 261,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555,
- крылатых ракет – 531,
- кораблей /катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7),
- специальной техники – 163.
Кстати – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео