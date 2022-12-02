Позитивні новини повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Важливо "Бути не може", – у Кремлі відреагували на заяви про відведення військ з ЗАЕС

Він сказав, що сподівається вийти на остаточне рішення до кінця грудня.

Щодо безпеки на ЗАЕС є конкретна пропозиція і важливий прогрес. Я хотів би досягти рішення якнайшвидше… Наша мета – уникнути ядерної аварії, а не створювати сприятливу воєнну ситуацію для тієї чи іншої сторони,

– сказав він.

За словами Гроссі, Україна і Росія погодились з "деякими фундаментальними принципами" щодо безпеки станції. Перше з них – це захист. Тобто сторони погодилися що не можна стріляти ні по об'єкту, ні з об'єкта.

Гроссі додав, що, ймовірно, незабаром він зможе зустрітися як з російським диктатором Володимиром Путіним, так і з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити деталі угоди.

За якої умови окупанти можуть залишити ЗАЕС: позиція Кремля

Днями російські ЗМІ з посиланням на джерела наближені до Кремля повідомили, що російські війська готові до нового "жесту доброї волі" – покинути територію захопленої ними Запорізької АЕС та передати станцію під контроль України. Путін нібито готовий піти на такий крок попри те, що раніше категорично відмовлявся співпрацювати із МАГАТЕ щодо створення безпекової зони над ядерним об'єктом.

Так, "за планом" Кремля ЗАЕС можуть передати або Києву, або МАГАТЕ. Зазначають, що російські війська покинуть територію атомної станції, але не вийдуть повністю із Запорізької області. Ймовірно, в обмін на вихід окупантів із Запорізької АЕС, Путін та його посіпаки вимагатимуть гарантій безперебійного транзиту нафти та газу територією України.

Додамо, що передумови звільнення ЗАЕС дійсно існують. До прикладу, Росія почала відводити окремі підрозділи своїх військ із тимчасово окупованої ними території у Запорізькій області та готує до евакуації колаборантів.