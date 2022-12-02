Позитивные новости сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Важно "Быть не может", – в Кремле отреагировали на заявления об отводе войск из ЗАЭС

Он сказал, что надеется выйти на окончательное решение до конца декабря.

По безопасности на ЗАЭС есть конкретное предложение и важный прогресс. Я хотел бы добиться решения как можно быстрее… Наша цель – избежать ядерной аварии, а не создавать благоприятную военную ситуацию для той или иной стороны,

– сказал он.

По словам Гросси, Украина и Россия согласились с "некоторыми фундаментальными принципами" безопасности станции. Первое из них – это защита. То есть стороны согласились, что нельзя стрелять ни по объекту, ни по объекту.

Гросси добавил, что, вероятно, скоро он сможет встретиться как с российским диктатором Владимиром Путиным, так и с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить детали соглашения.

При каком условии оккупанты могут покинуть ЗАЭС: позиция Кремля

На днях российские СМИ со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, сообщили, что российские войска готовы к новому "жесту доброй воли" – покинуть территорию захваченной ими Запорожской АЭС и передать станцию под контроль Украины. Путин якобы готов пойти на такой шаг, несмотря на то, что ранее категорически отказывался сотрудничать с МАГАТЭ по созданию зоны безопасности над ядерным объектом.

Так, "по плану" Кремля ЗАЭС могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ. Отмечают, что российские войска покинут территорию атомной станции, но полностью не выйдут из Запорожской области. Вероятно, в обмен на выход оккупантов из Запорожской АЭС, Путин и его муртады будут требовать гарантий бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.

Добавим, что предпосылки увольнения ЗАЭС действительно существуют. Например, Россия начала отводить отдельные подразделения своих войск с временно оккупированной ими территории в Запорожской области и готовится к эвакуации коллаборантов.