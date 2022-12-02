Орбан та Ердоган тиснуть на Путіна через ЗАЕС
Про це 24 каналу сказав військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, що зараз йде політичний, фінансовий та економічний тиск на "Росатом", який намагається збудувати 6 атомних енергоблоків – 2 в Угорщині та 4 в Туреччині.
До теми Щодо ЗАЕС є конкретна пропозиція та прогрес, – голова МАГАТЕ
За його словами, санкційна політика, яка зараз тисне на "Росатом", змушує військово-політичне керівництво Кремля вивести війська із Запорізької АЕС.
Експерт вважає, що без будь-яких домовленостей цей тиск буде посилюватися. "Зрештою, якщо Росія нічого не буде робити в цьому напрямку, "Росатом" ще більше потрапить під санкції і це загрожуватиме припиненню транзитів та майже всієї економічної діяльності", – сказав він.
У цьому зацікавлені не "Росатом" та військово-політичне керівництво Росії, а більше керівництво Угорщини і Туреччини, тому Орбан і Ердоган тиснуть на Путіна, щоб він вивів війська із ЗАЕС,
– пояснив Світан.
На його думку, свій вихід зі станції росіяни намагаються "продати" ще раз – на гарантії безперебійного транзиту. "Сюди включено і перекидання газу та нафти в Європу, а також пакет про перевезення аміаку та дизелю", – додав він.
МАГАТЕ дотисне росіян до нового року
Світан зазначив, що Путін хоче ці всі чотири проєкти "запхнути" в одну справу та ще раз продати, гарантувавши вихід окупантів з ЗАЕС. "Але газ сам себе прокачує, а тому обстріли енергосистеми України та відключення електрики буде "бити" по самому Путіну", – вважає експерт.
Але думаю, що МАГАТЕ дотисне росіян, незалежно від того, чи проведуть вони цю ідею з гарантіями для транзиту, тому окупанти будуть змушені вийти із Запорізької АЕС до нового року,
– пояснив Світан.
Світан про вихід окупантів із ЗАЕС та ситуацію на фронті: відео
За якої умови окупанти можуть залишити ЗАЕС: позиція Кремля
- Днями російські ЗМІ повідомили, що вони готові до нового "жесту доброї волі" – покинути територію захопленої ними Запорізької АЕС та передати станцію під контроль України. Путін нібито готовий піти на такий крок попри те, що раніше категорично відмовлявся співпрацювати із МАГАТЕ щодо створення безпекової зони над ядерним об'єктом.
- Так, "за планом" Кремля ЗАЕС можуть передати або Києву, або МАГАТЕ. Зазначають, що російські війська покинуть територію атомної станції, але не вийдуть повністю із Запорізької області. Ймовірно, в обмін на вихід окупантів із Запорізької АЕС, Путін та його посіпаки вимагатимуть гарантій безперебійного транзиту нафти та газу територією України.
- Додамо, що передумови звільнення ЗАЕС дійсно існують. До прикладу, Росія почала відводити окремі підрозділи своїх військ із тимчасово окупованої ними території у Запорізькій області та готує до евакуації колаборантів.