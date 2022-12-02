Орбан и Эрдоган давят на Путина из-за ЗАЭС
Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, полковник запаса, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он пояснил, что сейчас идет политическое, финансовое и экономическое давление на "Росатом", которое пытается построить 6 атомных энергоблоков – 2 в Венгрии и 4 в Турции.
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По его словам, санкционная политика, которая сейчас оказывает давление на "Росатом", заставляет военно-политическое руководство Кремля вывести войска из Запорожской АЭС.
Эксперт считает, что без каких-либо договоренностей это давление будет усиливаться. "В конце концов, если Россия ничего не будет делать в этом направлении, "Росатом" еще больше попадет под санкции и это будет угрожать прекращению транзитов и почти всей экономической деятельности", – сказал он.
В этом заинтересованы не "Росатом" и военно-политическое руководство России, а большее руководство Венгрии и Турции, поэтому Орбан и Эрдоган давят на Путина, чтобы он вывел войска из ЗАЭС,
– объяснил Свитан.
По его мнению, свой выход со станции россияне пытаются "продать" снова – на гарантии бесперебойного транзита. "Сюда включены и опрокидывание газа и нефти в Европу, а также пакет о перевозке аммиака и дизеля", – добавил он.
МАГАТЕ дожмет россиян к новому году
Свитан отметил, что Путин хочет все эти четыре проекта "затолкнуть" в одно дело и еще раз продать, гарантировав выход оккупантов из ЗАЭС. "Но газ сам себя прокачивает, поэтому обстрелы энергосистемы Украины и отключение электричества будет "бить" по самому Путину", – считает эксперт.
Но думаю, что МАГАТЭ дожмет россиян, независимо от того, проведут ли они эту идею с гарантиями для транзита, поэтому оккупанты будут вынуждены выйти из Запорожской АЭС к новому году.
– объяснил Свитан.
Свитан о выходе оккупантов из ЗАЭС и ситуации на фронте: видео
При каком условии оккупанты могут покинуть ЗАЭС: позиция Кремля
- На днях российские СМИ сообщили, что они готовы к новому жесту доброй воли – покинуть территорию захваченной ими Запорожской АЭС и передать станцию под контроль Украины. Путин якобы готов пойти на такой шаг, несмотря на то, что ранее категорически отказывался сотрудничать с МАГАТЭ по созданию зоны безопасности над ядерным объектом.
- Так, "по плану" Кремля ЗАЭС могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ . Отмечают, что российские войска покинут территорию атомной станции, но полностью не выйдут из Запорожской области. Вероятно, в обмен на выход оккупантов из Запорожской АЭС, Путин и его муртады будут требовать гарантий бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.
- Добавим, что предпосылки увольнения ЗАЭС действительно существуют. Например, Россия начала отводить отдельные подразделения своих войск с временно оккупированной ими территории в Запорожской области и готовится к эвакуации коллаборантов.