Відпочиватимуть учні від навчання у цих областях близько двох тижнів. А школярі у деяких громадах – і більше.

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Запорізька область

У більшості шкіл Запорізької області школярі відпочиватимуть з 24 – 26 грудня до 8 – 9 січня. В усіх інших – канікули розпочнуться 26 грудня і триватимуть до 8 січня. А саме – у 245 школах таких районів:

Бердянського;

Пологівського;

Василівського;

Мелітопольського;

Запорізького.

Миколаївська область

На Миколаївщині зимові канікули у більшості шкіл стартують 24 – 25 грудня 2022 року. Проте є і такі, в яких учні підуть на відпочинок 29 – 31 грудня.

Триватимуть канікули до 8 – 24 січня 2023 року – залежно від дати початку.

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