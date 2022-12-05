Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет наголосив, що вчителі гідно тримають освітній фронт. При цьому забезпечують безперервність навчання учнів.

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Як вчаться школярі в Україні

За словами міністра Шкарлета, в Україні:

  • близько 8,2 тисячі шкіл працюють очно та змішано;
  • майже 4,7 тисячі – онлайн.

В українських школах вчиться майже 4 мільйони учнів. При цьому:

  • офлайн – понад 1 мільйон;
  • змішано – майже 1,2 мільйони;
  • онлайн – майже 1,8 мільйона.

До слова, у школах нашої держави функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчаться майже 40 тисяч учнів з особливими потребами.

Також, за словами очільника МОН, понад 166 тисяч школярів-переселенців та майже 90 тисяч – із ТОТ вчаться у школах України.

До теми Вихід є: як вчитися онлайн, якщо немає світла

Як вчитися, коли немає світла

Заступниця директора департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України Олена Святенко розповіла, як школярам вчитися, якщо немає світла.

  • не менше ніж 30% "дистанційки" має відбуватися синхронно; решту тем можна розглянути в асинхронному режимі (учні опрацьовують матеріали на онлайн-платформах самостійно, коли мають до них доступ);
  • учителі з 2020 року наповнюють "папки" своїх дисциплін на навчальних платформах шкіл. Отже, напрацьована певна база, якою учні можуть користуватися зараз;
  • учителям варто переглянути, які теми можливо об'єднати, інтегрувати з темами інших предметів, віддати на самостійне опрацювання учням, а які – розглядати лише синхронно.