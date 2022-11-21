Усе через те, що у багатьох областях зимові канікули об'єднали з осінніми. Коли стартують та скільки триватимуть зимові канікули у школах, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України

Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня. Дати канікул кожна школа встановлює самостійно. Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні. Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.

Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.