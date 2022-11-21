Усе через те, що у багатьох областях зимові канікули об'єднали з осінніми. Коли стартують та скільки триватимуть зимові канікули у школах, читайте у матеріалі 24 каналу.
Читайте Коли школярі Києва підуть на зимові канікули і скільки відпочиватимуть: назвали дати
Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня. Дати канікул кожна школа встановлює самостійно. Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні. Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
Коли зимові канікули 2022 – 2023 у ліцеях та коледжах
У ліцеях та коледжах України учні відпочивають на двох зимових канікулах:
- перші починаються 25 грудня 2022 року і закінчуються 8 січня 2023 року;
- другі – починаються 10 лютого і закінчуються 19 лютого 2023 року.
Коли київські школярі підуть на канікули
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зимові канікули у школах столиці України розпочнуться 26 грудня 2022 року.
- При цьому триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року.
- У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку.
- У випадку надзвичайної ситуації у місті частину шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.
Скільки відпочиватимуть учні у Львові
- Очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів, що кожна школа міста самостійно визначає дату початку зимових канікул. Також кількість днів, протягом яких учні відпочиватимуть взимку.
- Частина львівських школярів відпочиватиме, наприклад, 15 днів. Інші будуть на канікулах майже місяць, уточнив Закалюк. Також додав, що більшість директорів вважають, що якщо є можливість вчитися, діти мають ходити до школи. Надалі усе залежатиме від ситуації.
- Водночас перелік шкіл та кількість днів зимових канікул досі формують.
- Загалом в одних школах канікули почнуться з 25 грудня 2022 року і триватимуть орієнтовно до 22 січня 2023 року. В інших можуть початися з 31 грудня – і до середини січня.
Канікули школярі на Харківщині матимуть відпочинок від навчання
- У Харківській ОВА повідомили, що зимові канікули у школах області розпочнуться 26 грудня 2022 року та триватимуть до 8 січня 2023 року.
- У 7 громадах Харківщини зимові канікули триватимуть з 30 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року. Таке рішення ухвалили місцеві ради в Солоницівській, Малинівській, Південній, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах.
У яких ще регіонах та містах України осінні канікули перенесли на зиму
- Івано-Франківськ. Осінні канікули для учнів гімназій та ліцеїв Івано-Франківська у 2022 році перенесли. Вони розпочнуться 24 або 25 грудня. За словами директорки департаменту освіти та науки міськради Вікторії Дротянко, канікули в учнів триватимуть до лютого.
- Рівне. У рівненських школярів класичних осінніх канікул не було. Їх об'єднали із зимовими. Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.
- Біла Цервка. У Білій Церкві також скасували осінні канікули у школах. Школярі натомість відпочиватимуть довше взимку, повідомив начальник освіти та науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик.