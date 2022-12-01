Директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов назвав точні дати відпочинку харківських школярів. При цьому додав, що тривалість канікул може бути різною.

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Коли канікули у школах Харкова

У школах Харкова, за словами чиновника, канікули триватимуть з 30 грудня по 15 січня включно.

Частина громад ухвалила рішення, що у них канікули – з 26 грудня по 8 січня з можливістю потім продовжити на якийсь період. А переважно по Харкову – з 30 грудня по 15 січня включно,

– уточнив Литвинов.

До слова, раніше інформували, що у більшості громад Харківщини шкільні канікули триватимуть з 26 грудня до 8 січня 2023 року. Навчання через воєнні дії на Харківщині триває дистанційно.

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