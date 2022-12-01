Директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов назвав точні дати відпочинку харківських школярів. При цьому додав, що тривалість канікул може бути різною.
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Коли канікули у школах Харкова
У школах Харкова, за словами чиновника, канікули триватимуть з 30 грудня по 15 січня включно.
Частина громад ухвалила рішення, що у них канікули – з 26 грудня по 8 січня з можливістю потім продовжити на якийсь період. А переважно по Харкову – з 30 грудня по 15 січня включно,
– уточнив Литвинов.
До слова, раніше інформували, що у більшості громад Харківщини шкільні канікули триватимуть з 26 грудня до 8 січня 2023 року. Навчання через воєнні дії на Харківщині триває дистанційно.
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Де в Україні осінні канікули перенесли на зиму
- Івано-Франківськ. Осінні канікули для учнів гімназій та ліцеїв Івано-Франківська у 2022 році перенесли. Вони розпочнуться 24 або 25 грудня. За словами директорки департаменту освіти та науки міськради Вікторії Дротянко, канікули в учнів триватимуть до лютого.
- Рівне. У рівненських школярів класичних осінніх канікул не було. Їх об'єднали із зимовими. Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.
- Біла Церква. У Білій Церкві також скасували осінні канікули у школах. Школярі натомість відпочиватимуть довше взимку, повідомив начальник освіти та науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик.