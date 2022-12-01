Директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов назвал точные даты отдыха харьковских школьников. При этом добавил, что продолжительность каникул может быть разной.
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Когда каникулы в школах Харькова
В школах Харькова, по словам чиновника, каникулы продлятся с 30 декабря по 15 января включительно.
Часть общин приняла решение, что у них каникулы – с 26 декабря по 8 января с возможностью затем продлить на какой-то период. А преимущественно по Харькову – с 30 декабря по 15 января включительно,
– уточнил Литвинов.
К слову, ранее информировали, что в большинстве общин Харьковщины школьные каникулы продлятся с 26 декабря по 8 января 2023 года. Обучение из-за военных действий в Харьковской области продолжается дистанционно.
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Где в Украине осенние каникулы перенесли на зиму
- Ивано-Франковск. Осенние каникулы для учащихся гимназий и лицеев Ивано-Франковска в 2022 году перенесли. Они начнутся 24 или 25 декабря. По словам директора департамента образования и науки горсовета Виктории Дротянко, каникулы у учеников продлятся до февраля.
- Ровно. У ровенских школьников классических осенних каникул не было. Их объединили с зимними. Школьники будут отдыхать предварительно с 26 декабря по 22 января включительно. Такие изменения в школьном процессе произойдут ввиду погодных условий.
- Белая Церковь. В Белой Церкви отменили осенние каникулы в школах. Школьники будут отдыхать дольше зимой, сообщил начальник образования и науки Белоцерковского городского совета Юрий Петрик.