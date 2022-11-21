Все потому, что во многих областях зимние каникулы объединили с осенними. Когда стартуют и сколько продлятся зимние каникулы в школах, читайте в материале 24 канала.

Читайте Когда школьники Киева уйдут на зимние каникулы и сколько будут отдыхать: назвали даты

Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины

Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня. Даты каникул каждая школа устанавливает самостоятельно. Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе. Длительность каникул без учета летних должна не превышать 30 дней.

Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.