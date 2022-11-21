Все потому, что во многих областях зимние каникулы объединили с осенними. Когда стартуют и сколько продлятся зимние каникулы в школах, читайте в материале 24 канала.
Читайте Когда школьники Киева уйдут на зимние каникулы и сколько будут отдыхать: назвали даты
Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня. Даты каникул каждая школа устанавливает самостоятельно. Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе. Длительность каникул без учета летних должна не превышать 30 дней.
Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в лицеях и колледжах
В лицеях и колледжах Украины учащиеся отдыхают в течении двух зимних каникул:
- первые начинаются 25 декабря 2022 и заканчиваются 8 января 2023;
- вторые – начинаются 10 февраля и заканчиваются 19 февраля 2023 года.
Когда киевские школьники уйдут на каникулы
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зимние каникулы в школах столицы Украины начнутся 26 декабря 2022 года.
- При этом будет длиться месяц – до 27 января 2023 года.
- В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.
- В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будут использоваться для работы пунктов обогрева.
Сколько будут отдыхать учащиеся во Львове
- Глава управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк рассказал, что каждая школа города самостоятельно определяет дату начала зимних каникул. Также количество дней, в течение которых учащиеся будут отдыхать зимой.
- Часть львовских школьников будет отдыхать, например, 15 дней. Остальные будут на каникулах почти месяц, уточнил Закалюк. Также добавил, что большинство директоров считают, что, если есть возможность учиться, дети должны ходить в школу. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации.
- В то же время, список школ и количество дней зимних каникул до сих пор формируют.
- В одних школах каникулы начнутся с 25 декабря 2022 года и продлятся ориентировочно до 22 января 2023 года. В других могут начаться с 31 декабря – и до середины января.
Каникулы у школьников на Харьковщине будут отдыхать от учебы
- В Харьковской ОВА сообщили, что зимние каникулы в школах области начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
- В 7 общинах Харьковщины зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Такое решение приняли местные советы в Солоницевской, Малиновской, Южной, Сахновщинской, Старовировской, Боровской, Барвенковской общинах.
В каких регионах и городах Украины осенние каникулы перенесли на зиму
- Ивано-Франковск. Осенние каникулы для учащихся гимназий и лицеев Ивано-Франковска в 2022 году перенесли. Они начнутся 24 или 25 декабря. По словам директора департамента образования и науки горсовета Виктории Дротянко, каникулы у учеников продлятся до февраля.
- Ровно. У ровенских школьников классических осенних каникул не было. Их объединили с зимними. Школьники будут отдыхать предварительно с 26 декабря по 22 января включительно. Такие изменения в школьном процессе произойдут ввиду погодных условий.
- Белая Церковь. В Белой Церкви отменили осенние каникулы в школах. Школьники будут отдыхать дольше зимой, сообщил начальник образования и науки Белоцерковского городского совета Юрий Петрик.