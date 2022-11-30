Первый заместитель городского головы Валерий Пархоменко Полтавы во время онлайн-брифинга рассказал, сколько будут отдыхать ученики. Также назвал точные даты начала и окончания зимних каникул в полтавских школах.

Важно Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать украинские школьники

Когда зимние каникулы в школах Полтавы

Зимой школьники в Полтаве будут отдыхать 16 дней. Каникулы же в учебных заведениях продлятся с 24 декабря по 8 января,

– сообщил Пархоменко.

Директор областного департамента образования Евгений Кончаковский уточнил, что продолжительность каникул школы Полтавы определяют самостоятельно. При этом напомнил, что в течение учебного года должно быть 30 дней каникул. Их распределяют на осень, зиму и весну.

Кстати, определились с графиком не все общины Полтавы.

Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины

Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня. Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно. Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе. Длительность каникул без учета летних должна не превышать 30 дней.

Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.

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